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Дома в Дения, Испания

виллы
16
таунхаусы
3
24 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Дения, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Сдвоенные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте, Коста-Бланка Виллы распол…
€438,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Дения, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте Виллы расположен…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€438,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Роскошная вилла в La Sella, Pedreguer, Коста Бланка Фантастический дом, расположенный в прив…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Эксклюзивная вилла в La Sella Golf, Дения, Коста Бланка Великолепный дом в частной урбанизац…
€940,000
Вилла 3 спальни с подвалом, с ванной, с Lift в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с подвалом, с ванной, с Lift
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы, построенные побратимами Гата де Горгос, Альтеа, Коста Бланка Резиденция состоит из 8 …
€310,000
Дом 4 спальни в Дения, Испания
Дом 4 спальни
Дения, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом.Дом состоит из 200м22 прос…
€310,000
Дом 4 спальни с бассейном в Дения, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Дения, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Эта ультрасовременная вилла представляет собой просторную жилую площадь, отмеченную обширны…
€599,000
Дом 3 спальни в Дения, Испания
Дом 3 спальни
Дения, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Эта ультрасовременная вилла представляет собой просторную жилую площадь, отмеченную обширны…
€550,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Дения, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
€1,13 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Вилла на одном этаже в Дении, Коста Бланка В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты, распределенн…
€825,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
€799,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
€224,500
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€295,000
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с садом в Дения, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с садом
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Дения, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
€1,69 млн
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в Дения, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€375,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€155,000
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с личным бассейном в Дения, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с личным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Новый уникальный жилой комплекс новых вилл, расположенных в одном из лучших районов Ден…
€625,000
Вилла 2 спальни с видом на море, у моря, с общественным бассейном в Дения, Испания
Вилла 2 спальни с видом на море, у моря, с общественным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
€438,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с central water-supply system в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с central water-supply system
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Denia - AS119336 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€640,000
Вилла 5 спален в Дения, Испания
Вилла 5 спален
Дения, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Дом расположен в одном из лучших районов Дении. Всего в нескольких шагах от пляжа и в нескол…
€550,000
Вилла 4 спальни с гаражом в Дения, Испания
Вилла 4 спальни с гаражом
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Продается вилла в средиземноморском стиле с панорамным видом на Дения и море. Она расположен…
€549,000
Вилла 6 спален в Дения, Испания
Вилла 6 спален
Дения, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Продается огромный роскошный город в Denia. Располагает 6 спальнями, 4 baños, меблированная…
€1,30 млн
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