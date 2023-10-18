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24 объекта найдено
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Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Дения, Испания
4
2
180 м²
3/3
Сдвоенные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте, Коста-Бланка Виллы распол…
€438,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Дения, Испания
4
3
155 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте Виллы расположен…
€620,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
3
3
116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€438,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
Дения, Испания
3
2
480 м²
Роскошная вилла в La Sella, Pedreguer, Коста Бланка Фантастический дом, расположенный в прив…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
Дения, Испания
3
3
294 м²
Эксклюзивная вилла в La Sella Golf, Дения, Коста Бланка Великолепный дом в частной урбанизац…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с подвалом, с ванной, с Lift
Дения, Испания
3
2
170 м²
Виллы, построенные побратимами Гата де Горгос, Альтеа, Коста Бланка Резиденция состоит из 8 …
€310,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Дения, Испания
4
200 м²
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом.Дом состоит из 200м22 прос…
€310,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Дения, Испания
4
180 м²
Эта ультрасовременная вилла представляет собой просторную жилую площадь, отмеченную обширны…
€599,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Дения, Испания
3
140 м²
Эта ультрасовременная вилла представляет собой просторную жилую площадь, отмеченную обширны…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Дения, Испания
4
4
373 м²
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
€1,13 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Дения, Испания
3
2
213 м²
Вилла на одном этаже в Дении, Коста Бланка В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты, распределенн…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом
Дения, Испания
3
3
211 м²
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
€799,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Дения, Испания
3
2
72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
€224,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Дения, Испания
3
2
111 м²
€295,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с садом
Дения, Испания
4
5
873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Дения, Испания
4
3
295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
€1,69 млн
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
Дения, Испания
3
3
180 м²
€375,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
3
1
72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€155,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с личным бассейном
Дения, Испания
4
2
171 м²
Новый уникальный жилой комплекс новых вилл, расположенных в одном из лучших районов Ден…
€625,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, у моря, с общественным бассейном
Дения, Испания
2
2
180 м²
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
€438,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с central water-supply system
Дения, Испания
3
3
253 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Denia - AS119336 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Дения, Испания
5
2
343 м²
Дом расположен в одном из лучших районов Дении. Всего в нескольких шагах от пляжа и в нескол…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с гаражом
Дения, Испания
4
4
264 м²
Продается вилла в средиземноморском стиле с панорамным видом на Дения и море. Она расположен…
€549,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Дения, Испания
6
4
620 м²
Продается огромный роскошный город в Denia. Располагает 6 спальнями, 4 baños, меблированная…
€1,30 млн
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