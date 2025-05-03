Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Валенсии, Испания

Торревьеха
368
Бенидорм
51
Аликанте
41
Аликанте
4967
Показать больше
1 094 объекта найдено
Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Виллы с 2 спальнями Azahar - это строительство отдельных одноэтажных и двухэтажных вилл в фе…
$527,501
Оставить заявку
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
A fantastic Villa in Villajoyosa. This villa is in a very desirable neighborhood in Villaj…
$756,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$230,654
Оставить заявку
Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
Оставить заявку
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Строится новая вилла в Bello Horizonte La Nucia. Здесь вы найдете большой входной зал и гост…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Современная вилла недалеко от пляжа в Кальпе. Очаровательная полностью отремонтированная вил…
$845,892
Оставить заявку
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Строящийся современный загородный дом для покупателя в Пиносо . Строящийся загородный дом не…
$402,994
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$275,509
Оставить заявку
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - AGI119432 4 спальни, 3 ванные комн…
$520,626
Оставить заявку
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
Оставить заявку
Таунхаус в la Font den Carros, Испания
Таунхаус
la Font den Carros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
$108,448
Оставить заявку
Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
Оставить заявку
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
Оставить заявку
Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
$580,195
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Welcome to a modern villa complex in the center of La Nucia, but located in quiet surroundin…
$555,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Просторные современные виллы с 2 и 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы между …
$447,771
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Эксклюзивный проект из 12 независимых вилл. Вы будете наслаждаться большими открытыми прост…
$672,838
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Современный новый дом в Сьюдад Кесада, 5 спален, 250 м2 - AT7256 5 спален, 4 ванные комнаты.…
$559,406
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$432,047
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Современная вилла в Лос-Дользес, 3 спальни, площадь 102 м2 - MT8485 3 спальни, 3 ванные комн…
$368,707
Оставить заявку

Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти