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Продажа домов в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 6 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в San Vicente del Raspeig в районе Los Girasoles. Общая площадь 213.00 м2, уча…
$332,085
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,24 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Дом 5 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 5 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в San Vicente del Raspeig в районе Sol Y Luz. Общая площадь 180.00 м2, участок…
$496,772
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
$421,828
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дом 6 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 6 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Хотели бы вы жить спокойной жизнью в фантастическом месте?не ищите дальше! У меня есть для в…
$621,626
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
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