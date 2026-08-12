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Дуплексы в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
7
Аликанте
3
Аликанте
62
Марина-Баха
21
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65 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Дуплекс 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$567,343
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$310,548
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Санта-Пола, Испания
Дуплекс 2 спальни
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с линейным и современным дизайном как снаружи, так и внутри. Он характеризуется боль…
$303,044
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С БЕНИДОРМОМ. КОСТА БЛАНКА. ИСПАНИЯ.   Новый жилой комплекс р…
$668,819
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями, собственными бассейнами и террасами в Пилар-де-ла-Орадада Пилар-…
$751,883
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Дуплекс 2 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$337,782
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Дуплекс 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$345,181
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$372,725
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
$450,171
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
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Дуплекс 3 спальни в Кальпе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Azure Icons BY TM находится на первой линии пляжа Ла Фосса в Кальпе, с двумя пешеходными вхо…
$1,61 млн
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Дуплекс 3 комнаты в San Fulgencio, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Fulgencio, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1
Изысканный улучшенный дуплекс с просторной частной террасой на крыше, просторной внутренней …
$351,770
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элегантные дома с 2 и 3 спальнями в Торре-де-ла-Орадада рядом с пляжем и всей инфраструктуро…
$529,315
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Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
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Дуплекс 2 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на поле для гольфа, общим бассейном и садом в Монфорте-дель-Сид, Аликанте Э…
$463,330
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем вам сады Монтекала, квартиры в зданиях всего 5 домов, с уже начатым строител…
$532,333
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ДУПЛЕКС В КАМЕННОЙ ДОЛИНЕ КАМПОРРОССОЭтот великолепный дуплекс для продажи расположен в прес…
$592,004
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Дуплекс 3 спальни в Polop, Испания
Дуплекс 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Полоп. Провинция Аликанте. Испания. Уникальные природные пейзажи в предгорьях горы Поноич Ок…
$720,710
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Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в одном из самых тихих и приятных районов Торревьехи…
$236,136
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Жилой комплекс Camporosso Serpentine состоит из двух линейных участков: Поньенте и Леванте. …
$643,742
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы представляем этот очаровательный таунхаус, расположенный в районе Лос-Альтос в Торревьехе…
$234,955
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Стильные квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Пилар-де-ла-Орадада Элегантные квартиры нах…
$573,065
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Benejuzar, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Benejuzar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Бенехусаре, Аликанте Эти квартиры расположены в Бен…
$264,311
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Квартиры с видом на море и джакузи на крыше недалеко от центра Торревьехи Квартиры расположе…
$652,220
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Дуплекс 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Просторные двухуровневые дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и 1 туалетом. Все дома имею…
$380,535
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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