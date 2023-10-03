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Дуплексы в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
28
Марина-Баха
17
Торревьеха
12
Orihuela
7
Гуардамар
6
Алаканти
4
Аликанте
3
Дуплекс
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79 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
€415,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
3
145 м²
5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
150 м²
2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
3
280 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
93 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€388,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
85 м²
2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
4
3
85 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
170 м²
Говорят, что синий цвет — это цвет спокойствия и умиротворения, и это именно то, что вы найд…
€525,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Наслаждайтесь лучшим видом на горизонт Бенидорма в этой красивой вилле с садом и частным бас…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
€470,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
€470,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
3
130 м²
1
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€279,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
162 м²
2
Фантастический дуплекс с видом на море в урбанизации Los Cerezos в FinestratЖивите в окружен…
€280,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
74 м²
1
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
€153,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
309 м²
Если вы ищете дом, в котором дизайн, эксклюзивность и комфорт сочетаются с необыкновенным ви…
€785,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
59 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2
1
70 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
€215,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
195 м²
2
Продаётся дуплекс в Финестрате в районе Camporrosso village, располагается на 2 этаже. Общая…
€390,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
66 м²
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
€195,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
1
85 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален
Finestrat, Испания
6
3
260 м²
Дуплекс, в урбанизации премиум класса «Camporosso Village», с видом на море, горы и небоскре…
€550,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2
2
90 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
€129,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
175 м²
Впечатляющий дуплекс расположен в престижной урбанизации Балкон де Финестрат, привилегирован…
€339,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
€163,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
144 м²
2
Великолепнаядвухуровневая квартира в жилом районе Sierra Cortina Расположенная в очень тихо…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
2
83 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
€94,260
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
78 м²
2
€114,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
2
1
80 м²
4
€47,000
1
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
120 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
€235,000
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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