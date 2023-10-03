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Дома с видом на море в Валенсии, Испания

Pilar de la Horadada
290
l Alfas del Pi
274
Rojales
253
Сан-Мигель-де-Салинас
171
Almoradi
169
Кальпе
138
Бах-Виналопо
110
Altea
83
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1 185 объектов найдено
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Дом 6 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 6 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла в районе Лос Балконес. Площадь постройки 286 м2, площадь участка земли 608 м…
€980,000
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Бунгало 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем просторную виллу в городе Torre de la Horadada, всего в 550 метрах от моря. Tor…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€399,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается красивое бунгало на первом этаже. В доме 2 спальни, ванная комната, гостиная, кухн…
€127,900
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый дом в районе Пунта Прима, в городе Торревьеха. Жилой район, располож…
€429,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,6 км от моря, …
€128,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дом в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Торревье…
€374,900
Бунгало 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,7 км от моря, …
€199,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000

Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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