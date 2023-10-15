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Испания
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la Vila Joiosa Villajoyosa
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Дома в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
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65 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
164 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 22 независимых вилл с бассейнами, находится в Финестрат…
€549,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
4
262 м²
Жить в 100 метрах от моря.Этот превосходный дом имеет застроенную площадь 262 м2, а на перво…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
164 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 22 независимых вилл с бассейнами, находится в Финестрат…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
285 м²
Независимые виллы в Финестрате, Коста Бланка В каждом доме есть 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
163 м²
Независимые виллы в Финестрате, Коста Бланка В каждом доме есть 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€549,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
86 м²
Очаровательная резиденция, состоящая из апартаментов типа бунгало с 3 спальнями и 2 ванными …
€299,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
86 м²
Очаровательная резиденция, состоящая из апартаментов типа бунгало с 3 спальнями и 2 ванными …
€345,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
150 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
107 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
150 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
84 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
€335,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
107 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Жилой комплекс также выделяется своей близостью к торговому центру La Marina и тематическому…
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Новое строительство! Виллы! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окруж…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1
1
78 м²
2
€114,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
1
77 м²
2
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
€115,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
150 м²
1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
2
108 м²
1
Представляем виллы в жилом комплексе Ла-Пинада. Привилегированное положение комплекса в горо…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
181 м²
Вилла на продажу в Вильяхойосе. Его общая площадь составляет 181 квадратных метров и 143 ква…
€819,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
185 м²
1
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat, располагается на 1 этаже. О…
€345,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
157 м²
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat. Общая площадь 157.00 м2, бу…
€329,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
€425,000
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Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
€455,000
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Таунхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
105 м²
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный …
€455,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
€425,000
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