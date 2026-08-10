Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вильяхойоса
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вильяхойосе, Испания

;
виллы
13
бунгало
17
таунхаусы
5
46 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Дом 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот очаровательный дом расположен в одном из самых востребованных районов Вильяхойосы, в са…
$329,415
Оставить заявку
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Джойоса, этот эксклюзивный таунхаус предлагает…
$1,90 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Спальни: 3, Ванные комнаты: 3, Дом на две семьи в городе Финестрат, Аликанте, Испания
$670,157
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Расположенный в живописном местечке Ла-Вила-Хойоса, этот жилой комплекс предлагает разнообра…
$418,509
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Вильяхойосе - уникальную возможность жить в идиллич…
$565,871
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Джойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$757,719
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Джойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$403,340
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательном городе Вильяхойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$401,925
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Расположенный в очаровательном городе Вильяхойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$332,231
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Вила-Хойоса, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$375,388
Оставить заявку
Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Расположенный в живописном местечке Ла-Вила-Хойоса, этот жилой комплекс предлагает разнообра…
$565,871
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Chaket независимых в тихом районе города Вильяхойоса с: 1 этаж: просторная гостиная, спальня…
$539,861
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Живите в окружении природы, не отказываясь от комфорта. Этот очаровательный загородный дом, …
$319,613
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Дом 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Промоция Топ из 5 премиум вилл в привилегированном месте у моря, в зоне между Виллахойосой и…
$780,193
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Расположенный в очаровательном городе Вильяхойоса, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$393,770
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этот эксклюзивный комплекс на побережье Коста-Бланка находится в привилегированном месте, ме…
$540,191
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Этот эксклюзивный комплекс на побережье Коста-Бланка находится в привилегированном месте, ме…
$545,220
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенный между Виллахойосой, Финестратом и Бенидормом, этот новый жилой проект предлага…
$435,591
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Позвольте себе быть очарованным этой впечатляющей современной виллой, расположенной в Балкон…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Откройте для себя необычный образ жизни с этой выдающейся виллой на переднем плане, располож…
$2,45 млн
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этот эксклюзивный комплекс на побережье Коста-Бланка находится в привилегированном месте, ме…
$459,094
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Ощутите средиземноморский стиль жизни в этой яркой современной роскошной вилле, расположенно…
$805,364
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 320 м²
Откройте для себя сущность эксклюзивности и комфорта на берегу Средиземного моря в уникально…
$576,675
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в Вильяхойосе - уникальную возможность жить в идиллич…
$437,145
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Дом 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус перед пляжем в ВильяхойосеЭтот очаровательный таунхаус расположен всего в 50 метрах…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
Оставить заявку
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Участок: 810 м2. Площадь дома - 301,81 м2, из них 78,45 - полуподвальное помещение и 223,36 …
$1,29 млн
Оставить заявку
Бунгало в Вильяхойоса, Испания
Бунгало
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Двенадцать эксклюзивных домов у моря в Вильяхойоса Уникальный дизайн с первоклассной констр…
$995,882
Оставить заявку
Realting.com
Перейти