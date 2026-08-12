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Дома с видом на горы в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
948
Валенсия
5
Бенидорм
117
Аликанте
60
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140 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722194218 В комплексе Polop16 предлагается современная двухэтажная вилла №2, хор…
$604,257
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913 Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 232 м², …
$613,176
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722200344 Вилла №3 в жилом комплексе Polop16 объединяет современную архитектуру,…
$597,795
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202125 Вилла №8 в комплексе Polop16 отличается сбалансированным сочетанием жи…
$602,036
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201451 Вилла №7 — практичное предложение для покупателя, которому нужен полно…
$634,049
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722195959 Современная вилла №4 площадью 152 м² строится в закрытом жилом комплек…
$579,698
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202457 Вилла №10 — одно из наиболее технологичных предложений комплекса Polop…
$612,110
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Вилла с 3 спальнями и панорамным видом на море в Кумбре-дель-Соль, Аликанте Расположенная в …
$3,20 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Вилла с 3 спальнями, видом на море и бассейном-инфинити в Бенитачель, Кумбре-дель-Соль Прест…
$2,94 млн
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла 7 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 7 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Роскошная отдельная вилла с 6 спальнями и панорамным видом на море в Аликанте Вилла располож…
$4,95 млн
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Вилла 8 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 8 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$1,46 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в San Fulgencio, Испания
Вилла 5 комнат
San Fulgencio, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с частным бассейном, большим садом, большой террасой, подвалом, расположен…
$902,738
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Новый жилой комплекс в Полопе (Коста-Бланка), Сдача первых домов уже летом 2024 года! Этот п…
$585,953
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
НДС
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Вилла 8 комнат в Teulada, Испания
Вилла 8 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Превосходная вилла класса люкс с современным дизайном, большими террасами, потрясающим видом…
$2,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Новые виллы на продажу! Расположенные в Балькон-де-Финестрат, эти виллы предлагают роскошь ч…
$640,721
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Teulada, Испания
Вилла 5 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 1
Огромная вилла класса люкс с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом и потрясающ…
$3,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Стильные виллы рядом с полями для гольфа в Полопе, Аликанте Полоп – город в провинции Аликан…
$542,953
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Современные виллы с 3 и 4 спальнями в тихом месте в Полопе, Коста-Бланка Этот жилой комплекс…
$719,878
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Вилла 5 комнат в Algorfa, Испания
Вилла 5 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Исключительная вилла с частным бассейном и пышным садом, расположенная в роскошном гольф-кур…
$972,420
НДС
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

виллы
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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