Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эльче
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Эльче, Испания

;
виллы
21
таунхаусы
3
33 объекта найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на пл…
$698,299
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Расположенная в очаровательном городе Эльче, эта эксклюзивная коллекция из пяти независимых …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средиземноморск…
$538,554
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
В продаже большая вилла с бассейном в LA HOYA, всего в 4 км. де ла Марина, распределенная на…
$495,898
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на…
$677,765
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
200 м2 CHALET STUPENDO, расположенный на дороге от Эльче до Санта-Пола, поэтому он имеет отл…
$543,126
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средизе…
$532,498
Оставить заявку
Дом 6 комнат в la Marina, Испания
Дом 6 комнат
la Marina, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Эта впечатляющая вилла площадью…
$708,161
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средиземноморс…
$533,268
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в la Marina, Испания
Таунхаус 3 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Комплекс расположен в провинции Аликанте, в живописном районе Ла Марина, в привилегированном…
$530,532
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Роскошная отдельно стоящая вилла с 7.000 кв.м Участок расположен в 6 км. от пляжей и в 9 км.…
$1,62 млн
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 2
Площадь 161 м²
Описание объекта: В престижном жилом комплексе Allure в районе Монфорте-дель-Сид, недалеко о…
$308,267
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Всего в 800 метрах от пляжа Пине расположены 12 отдельно стоящих вилл, построенных в совреме…
$703,112
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в la Marina, Испания
Дом 3 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Расположенные в провинции Аликанте, в живописном районе Ла Марина, эти дома находятся в прив…
$687,726
Оставить заявку
Дом 6 комнат в la Marina, Испания
Дом 6 комнат
la Marina, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Проживая в этой первоклассной со…
$1,14 млн
Оставить заявку
Таунхаус в la Marina, Испания
Таунхаус
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Расположенный в Эльче, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивную коллекцию таунхаусов, раз…
$529,290
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$813,825
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Всего в 800 метрах от пляжа Пине расположены 12 отдельно стоящих вилл, построенных в совреме…
$693,175
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало возле моря в La Marina, Коста Бланка - AS119345 2 спальни, 1 ванная комната. Коврова…
$754,284
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Вилла продается в районе Буэнос-Айреса, Elche pedanias. Недвижимость имеет площадь 130 м2, п…
$649,390
Оставить заявку
Дом 5 комнат в la Marina, Испания
Дом 5 комнат
la Marina, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Проживая в этой первоклассной со…
$1,10 млн
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на пля…
$677,765
Оставить заявку
Дом в la Marina, Испания
Дом
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Роскошные виллы Рядом с пляжем в Коста Бланка Добро пожаловать на эксклюзивное продвижение р…
$622,373
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Вилла в Эльче
$544,936
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в la Marina, Испания
Дом 4 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые дома на одну семью с частным бассейном, в Плайя-дель-Пинет, Ла-Марина, Эльче.Частный ж…
$733,621
Оставить заявку
Таунхаус в Эльче, Испания
Таунхаус
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
$199,176
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эльче, Испания
Дом 4 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
$1,86 млн
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Вилла с мезонеттой спроектирована и построена по самым высоким стандартам с использованием п…
$376,454
Оставить заявку
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти