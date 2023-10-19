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Дома в Эльче, Испания

виллы
22
бунгало
5
33 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Площадь 306 м²
Great villa for sale in Rebolledo, 2,000 m2 plot, built area of 306 m 2, spacious living roo…
€415,000
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€632,000
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Гольф-курорт имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликанте, в Монфорте…
€1,42 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
€310,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
€605,000
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area в Эльче, Испания
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
€185,000
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
€605,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 705 м²
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
€1,60 млн
Вилла 6 спален в Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Дом в Эльче ID D11530
€700,000
Бунгало 7 спален в Эльче, Испания
Бунгало 7 спален
Эльче, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Бунгало в Эльче ID D11690
€950,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Эльче ID D12131
€550,000
Вилла 8 спален в Эльче, Испания
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Дом в Эльче ID D11718
€425,000
Вилла 11 спален в Эльче, Испания
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Дом в Эльче ID D12383
€300,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Эльче ID D11526
€300,000
Вилла 5 спален в Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Дом в Эльче ID D12002
€399,000
Вилла 5 спален в Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Эльче ID D12276
€430,000
Вилла 6 спален в Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Эльче ID D12550
€780,000
Вилла 4 спальни в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Эльче ID D11710
€390,000
Бунгало 4 спальни в Эльче, Испания
Бунгало 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Бунгало в Эльче ID D12448
€250,000
Бунгало 5 спален в Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Бунгало в Эльче ID D12460
€199,000
Бунгало 5 спален в Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало в Эльче ID D12481
€475,000
Бунгало 5 спален в Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Бунгало в Эльче ID D12810
€289,500
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
€406,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
€459,000
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
€459,000
Дом 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с джакузи в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с джакузи
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Роскошный загородный дом в Ла Марина. Загородный дом в традиционном стиле с 3 спальнями и 4 …
€499,900

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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