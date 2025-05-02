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Продажа домов в lHorta Sud, Испания

Torrent
3
7 объектов найдено
Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Отдельный коттедж продается в Urbanizaci & # 243; n Masi a Павия, Торрент.S 240-й уперфект m…
$259,957
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Дом 6 комнат в Picassent, Испания
Дом 6 комнат
Picassent, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла в престижном районе Пикасент (Urbanización El Pinar 3)Просторная вилла площа…
$849,405
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
$1,18 млн
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Дом 4 комнаты в Чиривелья, Испания
Дом 4 комнаты
Чиривелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Xirivella в районе Constitucion. Общая площадь 228.27 м2, дом 2025 года пост…
$324,558
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в Paiporta, Испания
Вилла
Paiporta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Великолепная вилла с бассейном, расположенная в привилегированной районе пригорода Валенсии.…
$649,892
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Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
$499,917
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Дом 5 комнат в Manises, Испания
Дом 5 комнат
Manises, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла с отдельной кухней, 4 спальни, 3 ванные комнаты и 1 туалет, большая гостиная…
$827,953
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español

Типы недвижимости в lHorta Sud

виллы

Параметры недвижимости в lHorta Sud, Испания

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