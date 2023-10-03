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Валенсия
Квартиры
Квартиры с видом на море в Валенсии, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
Santa Pola
117
Дения
52
Эльче
50
Almoradi
49
Виналопо-Митха
37
Altea
28
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
Safor
18
Aspe
12
Elda
10
Gandia
9
Xabia Javea
9
Teulada
7
la Nucia
6
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
4
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1 219 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
76 м²
4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
48 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
80 м²
Квартира в 200 метрах от пляжа в Кала-де-Финестрат, Коста Бланка, 2 спальни, с, 1 Ванная ком…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
2
78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
1
1
35 м²
6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
48 м²
3
Представляем комфортабельную квартиру на третьем этаже в городе Торревьеха в районе Пунта Пр…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
51 м²
4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
40 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€96,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
91 м²
4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
4
3
165 м²
3/5
Апартаменты в Ла Реколета, Пунта Прима в одном из самых привилегированных комплексов района …
€399,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
36 м²
2
Представляем квартиру с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€87,260
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
6
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 20 метрах от моря. Торревьеха …
€233,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
71 м²
Бунгало в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в привилегированном ра…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
2
2
82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
60 м²
4/4
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, всего в 200 от моря. Торревьеха – популярный испа…
€135,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
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