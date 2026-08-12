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Квартиры на берегу моря в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
2393
Валенсия
111
Бенидорм
1362
Аликанте
452
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169 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$325,948
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$258,909
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$517,952
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями рядом с морем в районе Пунта Прима. Квартира с панорамными видами на …
$462,724
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями у моря в Кальпе Комплекс расположен в Кальпе – в престижном прибр…
$515,891
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 19
Роскошные квартиры с захватывающим видом в Кальпе, Коста-Бланка Этот эксклюзивный комплекс р…
$753,548
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/16
Роскошная квартира с просторной террасой с видом на море, расположенная в городском курорте,…
$878,427
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 30
Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$1,08 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
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Квартира 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Квартира 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2/3
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, великолепным вид…
$358,306
НДС
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$613,845
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира премиум-класса «под ключ» с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на море во …
$774,123
НДС
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Квартира 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/5
Фантастические апартаменты с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и …
$856,476
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые квартиры с 3 спальнями с прекрасным видом в Сан-Мигель-де-Салинас Эти изысканные гот…
$480,390
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Квартира 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Красивая квартира с террасой и садом расположена на роскошном курорте недалеко от пляжа С…
$345,222
НДС
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6
Продается уютная квартира в самом центре Кальпе, на знаменитой улице Gabriel Miró. Квартира …
$289,708
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Дения, Испания
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Эти уникальные апартаменты находятся в прибрежном городе Дения, в провинции Аликанте, на пер…
$403,721
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Квартира 5 комнат в Бенидорм, Испания
Квартира 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 30
Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$1,65 млн
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в Вильяхойосе в проекте с бассейном на крыше Современные кварт…
$749,542
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 1/3
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с просторной террасой на крыше, бассейном и спортзалом,…
$484,950
НДС
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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