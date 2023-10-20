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Квартиры в el Camp de Morvedre, Испания

двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни у моря в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 5/6
Апартаменты в два этажа в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в…
€380,000
Квартира 2 спальни у моря в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€255,000
Квартира 2 спальни у моря в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€240,000
Квартира 2 спальни у моря в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€225,000
Квартира 2 спальни у моря в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€235,000
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с Lift в Canet d en Berenguer, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с Lift
Canet d en Berenguer, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
€654,000

Параметры недвижимости в el Camp de Morvedre, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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