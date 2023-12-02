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Квартиры в la Plana Baixa, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в platja xilxes, Испания
Квартира 3 спальни
platja xilxes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€175,000
в месяц
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Параметры недвижимости в la Plana Baixa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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