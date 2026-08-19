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Квартиры и апартаменты в la Plana Baixa, Испания

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16 объектов найдено
Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$454,411
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$420,812
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$310,594
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Квартира 4 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 4 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$323,877
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$409,235
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$275,955
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Moncofa, Испания
Квартира 1 спальня
Moncofa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$206,678
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$386,600
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$302,511
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$287,501
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$254,312
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$277,074
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$310,594
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$465,313
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$402,279
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$190,884
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Параметры недвижимости в la Plana Baixa, Испания

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