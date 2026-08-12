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Квартиры и апартаменты с видом на горы в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
2393
Валенсия
111
Бенидорм
1362
Аликанте
452
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116 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже с бассейном, детской площадкой и элегантными благоустрое…
$269,307
НДС
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$324,667
НДС
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Изысканный дуплекс на первом этаже с частным двором, выходом к бассейну и набережной на море…
$334,241
НДС
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Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Современная квартира на среднем этаже с большой террасой, общественным бассейном, спа-зоной …
$275,354
НДС
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Квартира 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Квартира 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2/3
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, великолепным вид…
$358,306
НДС
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Квартира 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/5
Фантастические апартаменты с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и …
$856,476
НДС
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Пентхаус в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Эксклюзивный пентхаус класса люкс на продажу в Delfin Natura, одном из самых престижных жилы…
$1,38 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Современная квартира с просторной террасой, курортными бассейнами и велосипедной парковкой, …
$357,697
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1
Светлая квартира с видом на сад, кортами для-тенниса и детскими игровыми площадками, располо…
$334,241
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, расположенный вс…
$413,710
НДС
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Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Потрясающая квартира на среднем этаже с большой террасой, общественным бассейном, спа-зоной …
$256,843
НДС
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$345,592
НДС
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Вторая фаза этого эксклюзивного жилого комплекса, расположенного в Финестрат-Бенидорм, предл…
$502,718
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Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже недалеко от пляжа с большим частным садом и общим бассей…
$361,432
НДС
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Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
Современная квартира на среднем этаже с террасой и общим бассейном, готовая к заселению, рас…
$397,621
НДС
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Квартира 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в Бенитачеле, Аликанте, Коста-Бланка Просторные квартиры находятся …
$675,296
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый проект в Сьерра Кортина, самом эксклюзивном жилом районе Коста Бланка. Апартаменты с 2…
$511,554
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 24/25
Элитный пентхаус под ключ с большой солнечной террасой, потрясающим видом на море и множеств…
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Современная квартира на первом этаже с бассейнами, тренажерным залом, спа и фантастическим в…
$350,377
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Элитная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским тренажерным залом и удобс…
$630,783
НДС
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Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Этаж 1/3
Фантастическая квартира на первом этаже рядом с морем с большой террасой с частным бассейном…
$864,383
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Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями и панорамным видом в Финестрате, Коста-Бланка Финестра…
$509,058
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Квартира 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Современная квартира на первом этаже с частной террасой, стильным бассейном на крыше и зоной…
$219,607
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Квартира 3 спальни в lAlfas del Pi, Испания
Квартира 3 спальни
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 70 м²
Этот впечатляющий недавно построенный жилой комплекс расположен в Эль-Альбире, одном из жилы…
$627,816
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Квартира 5 комнат в Algorfa, Испания
Квартира 5 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Элегантная квартира на первом этаже с частным садом и большим общественным бассейном, распол…
$389,125
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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