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Квартиры с видом на горы в Валенсии, Испания

Аликанте
311
Гуардамар
273
Pilar de la Horadada
271
Марина-Альта
269
Бенидорм
266
la Vila Joiosa Villajoyosa
177
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
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45 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бенидорм, Испания
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
Площадь 112 м²
Этаж 13/17
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€182,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€345,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€495,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€459,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€399,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€278,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€270,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€267,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€199,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€170,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€161,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 10/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€984,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€548,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Альсира, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,000
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
€121,957
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном в Formentera del Segura, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
€269,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€382,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€400,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
€119,000

Типы недвижимости в Валенсии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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