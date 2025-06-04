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Квартиры в Silla, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
1
$325,551
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Пентхаус 4 комнаты в Silla, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Silla, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус 100м2 + 35м2 терраса, три спальни, 3 ванные комнаты, о, на третьем этаже с лифтом, …
$250,806
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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