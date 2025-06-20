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Квартиры в Petrer, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Petrer, Испания
Квартира 2 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 2
Ощутите элегантность жизни на берегу моря в Торре-де-ла-Саль, Кабанес (Кастельон), где совре…
$273,009
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Квартира 3 спальни в Petrer, Испания
Квартира 3 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 3
Ощутите элегантность жизни на берегу моря в Торре-де-ла-Саль, Кабанес (Кастельон), где совре…
$318,793
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Квартира 2 спальни в Petrer, Испания
Квартира 2 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Расположенный между Пасео Маритимо и Мариной, этот исключительный жилой комплекс охватывает …
$444,693
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Квартира 2 спальни в Petrer, Испания
Квартира 2 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Эксклюзивное проживание в престижном месте Ощутите современный комфорт и исключительные ус…
$260,035
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Квартира 3 спальни в Petrer, Испания
Квартира 3 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Эксклюзивное проживание в престижном месте Ощутите современный комфорт и исключительные ус…
$296,381
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Квартира 3 спальни в Petrer, Испания
Квартира 3 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Расположенный в одном из самых очаровательных районов побережья Средиземного моря, этот жило…
$326,417
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Квартира 2 спальни в Petrer, Испания
Квартира 2 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Ощутите средиземноморский образ жизни в этих потрясающих апартаментах на берегу моря, предла…
$280,468
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Квартира 3 спальни в Petrer, Испания
Квартира 3 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Ощутите средиземноморский образ жизни в этих потрясающих апартаментах на берегу моря, предла…
$293,358
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Квартира 4 спальни в Petrer, Испания
Квартира 4 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 4
Площадь 121 м²
Эксклюзивное проживание в престижном месте Ощутите современный комфорт и исключительные ус…
$318,551
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Квартира 2 спальни в Petrer, Испания
Квартира 2 спальни
Petrer, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Расположенный в одном из самых очаровательных районов побережья Средиземного моря, этот жило…
$317,407
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