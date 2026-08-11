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Квартиры и апартаменты в el Campello, Испания

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48 объектов найдено
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот дом, расположенный в престижном жилом комплексе Viride в районе PAU 5, Аликанте, предла…
$575,042
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$613,845
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Откройте для себя эту очаровательную квартиру в Эль-Кампельо, построенную в 2006 году и нахо…
$483,774
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$488,302
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Квартира на первом этаже с лифтом, расположенная на берегу моря в престижном жилом комплексе…
$489,603
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампейо расположено элегантное здание …
$618,376
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Эта квартира, расположенная в частном жилом комплексе в Эль-Кампельо, предлагает 2 спальни с…
$348,551
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Квартира 4 спальни в el Campello, Испания
Квартира 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Когда вы думаете, что можете быть ближе к небесам, появляется этот дуплекс, чтобы вы не мечт…
$725,549
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Пентхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный совреме…
$531,687
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Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный дом с в…
$722,401
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Квартира 2 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенный в исключительной локации рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампелло, этот элегант…
$693,505
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$481,897
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
В исключительном месте у пляжа Мучависта в Эль-Кампеьо возвышается элегантное здание с впеча…
$462,337
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Кемпелло, уникальная возможность с видом на море. Расположенный в исключительн…
$484,317
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Пентхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$688,425
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Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$527,792
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Квартира 2 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
В исключительном месте у пляжа Мучависта, в Эль-Кампельо, расположен элегантный дом с впечат…
$410,324
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$697,574
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$622,003
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Квартира в el Campello, Испания
Квартира
el Campello, Испания
Площадь 73 м²
Откройте для себя эту впечатляющую, совершенно новую квартиру на первой линии пляжа Мучавист…
$393,671
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Двухкомнатная квартира с одной ванной комнатой в современном здании с общим бассейном. …
$378,848
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продается светлая и уютная квартира в Эль-Кампельо Плайя, в очень удобном расположении, рядо…
$288,961
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Светлая квартира площадью 125 м² расположена в жилом комплексе Urbanización Mistral, Эль-Кам…
$402,174
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Апартаменты в Кемпелло, уникальная возможность с видом на море. Расположенный в исключительн…
$530,443
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Эти исключительные дома у моря включают 87 резиденций с 2 ​​и 3 спальнями, каждая с прекрасн…
$516,957
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/4
Alborán Beach: Элегантные апартаменты в 160 метрах от пляжа Сан-Хуан.Откройте для себя Albor…
$722,401
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Квартира в el Campello, Испания
Квартира
el Campello, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
В исключительном месте у пляжа Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный жилой комплекс…
$335,194
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на побережь…
$642,836
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
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$396,345
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