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Квартиры в el Campello, Испания

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22 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 225 м²
Массив
€808,948
Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Массив
€830,109
Квартира 7 комнат в el Campello, Испания
Квартира 7 комнат
el Campello, Испания
Комнаты 7
Площадь 450 м²
Авангардное качество дизайна и устойчивость объединяются в этой эксклюзивной независимой ро…
€1,33 млн
Квартира 2 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Уютные апартаменты с авангардным дизайном и высоким качеством в 300 метрах от Playa Muchavi…
€248,050
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
PRIVATE VILLA WALK TO THE BEACH Расположен в Эль Кампелло в 600 м от пляжа Ламерадор Отличн…
€870,607
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в el Campello, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
el Campello, Испания
Площадь 96 м²
Продается жилье в эталонной урбанизации, есть столовая, терраса, две спальни, две ванные ком…
€245,000
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Студия 1 ванная в el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
€175,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
€396,000
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 2
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
€194,000
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Уютная квартира с авангардным дизайном и высоким качеством, в 300 метрах от Плайя Мучависта,…
€245,000
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Просторная и светлая квартира в 600 метрах от пляжа Мучависта, недавно отремонтированная, го…
€265,000
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
Uyutnaya kvartira s vidom na more, na vtoroy linii plyazha Muchavista, gotova k zaseleniyu! …
€230,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
€396,000
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€267,000
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€228,000
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 5
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Playa muchavista, располагается на 5 этаже. Общ…
€166,000
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1
Квартира на продажу на второй линии Плайя дель Кампельо. В доме три полностью меблированные …
€325,000
Пентхаус 3 спальни в el Campello, Испания
Пентхаус 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Эль Кампельо ID D11735
€695,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
€245,000
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