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Квартиры и апартаменты в Oliva, Испания

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двухкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Oliva, Испания
Квартира 3 комнаты
Oliva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
$339,041
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
$382,640
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Oliva, Испания
Квартира 4 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
$2,18 млн
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$395,535
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
$779,674
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