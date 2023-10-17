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Квартиры в Aspe, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€320,245
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 143 м²
€344,645
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
€332,500
Квартира 2 спальни в Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
€210,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в Аликанте ID D11551
€350,000
Квартира 5 спален в Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12086
€600,000
Квартира 6 спален в Aspe, Испания
Квартира 6 спален
Aspe, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D11320
€600,000
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D11885
€200,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12208
€349,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D12038
€99,000
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D12228
€127,000
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 850 м²
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…
€1,69 млн
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