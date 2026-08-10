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Квартиры и апартаменты в Cullera, Испания

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26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код Современная двухкомнатная квартира с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cul…
$294,866
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Код 20260724103348 Квартира-студия с просторным балконом на верхнем жилом этаже нового комп…
$239,281
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код 20260724095904 Светлая двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконами в …
$294,139
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101724 Функциональная квартира-студия с просторным балконом в новом жилом компл…
$222,328
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229 Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жило…
$303,755
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Код 20260724100735 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя спальнями и двумя балконами в …
$384,538
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102046 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконам…
$312,065
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102903 Современная студия с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cull…
$228,977
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эксклюзивная новостройка расположена в одной из самых спокойных и центральных зон Кульеры, в…
$377,344
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя б…
$396,036
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Пентхаус 1 комната в Cullera, Испания
Пентхаус 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Эксклюзивный проект новостройки в одной из самых тихих и центральных зон Кульеры, всего в не…
$241,883
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Эксклюзивный комплекс новостроек, расположенный в одном из самых тихих и одновременно центра…
$160,327
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эксклюзивный проект новостройки, расположенный в одном из самых тихих и в то же время центра…
$232,398
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Эксклюзивная новостройка расположена в одной из самых тихих и центральных зон Кульеры, всего…
$218,170
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эксклюзивный проект новостройки, расположенный в одной из самых тихих и центральных зон Куль…
$151,959
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Пентхаус 2 комнаты в Cullera, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эксклюзивный проект новостройки, расположенный в одном из самых тихих и центральных районов …
$223,578
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эксклюзивный проект новостройки, расположенной в одном из самых тихих и центральных районов …
$223,578
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эксклюзивное предложение новостройки, расположенной в одной из самых тихих и центральных зон…
$297,337
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Квартира 3 спальни в Cullera, Испания
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Агенство недвижимости Valencia Rusa предлагает к продаже отличный вариант в городе Кульера: …
$149,295
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Здание площадью в 127 кв.м расположено в районе Метаксургио , в пешей доступности от площади…
$154,272
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Квартира 5 комнат в Cullera, Испания
Квартира 5 комнат
Cullera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Cullera в районе San Antonio, располагается на 6 этаже. Общая площадь…
$499,141
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Квартира 1 спальня в Cullera, Испания
Квартира 1 спальня
Cullera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
На продажу предлагается 2-х этажное здание, расположенное на участке 414,50 кв.м в районе Хо…
$139,342
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
$114,460
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красивая квартира в урбанизации с садами и бассейном! Готова к заселению! В 120 метрах от пл…
$159,248
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Очень хорошая возможность для инвестиции в Кульере. Апартаменты в 20 метрах от песчаного пля…
$98,535
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Квартира 3 спальни в Cullera, Испания
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается земельный участок площадью 10375 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
$247,830
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