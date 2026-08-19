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Квартиры и апартаменты в Кастельоне, Испания

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la Plana Alta
23
la Plana Baixa
16
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41 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
Этаж 3/3
Роскошный элитный пентхаус рядом с пляжем с невероятным видом на море и большой террасой с ч…
$1,33 млн
НДС
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Квартира 2 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 2 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря&…
$478,176
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$465,313
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$277,074
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Квартира 2 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 2 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$456,963
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Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Этаж 1/3
Фантастическая квартира на первом этаже рядом с морем с большой террасой с частным бассейном…
$864,383
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 4 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$323,877
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Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$712,186
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$454,411
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Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$579,952
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$310,594
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$254,312
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Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/11
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
$239,869
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Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1
Роскошная квартира на среднем этаже рядом с пляжем с потрясающим видом на море, большой терр…
$711,080
НДС
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Квартира 1 спальня в Moncofa, Испания
Квартира 1 спальня
Moncofa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$206,678
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Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$713,341
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$420,812
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Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$586,145
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Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$618,011
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$310,594
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$287,501
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$402,279
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе рядом с пляжем с видом на море и первоклассными удоб…
$409,235
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Квартира 4 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 4 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$969,680
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Квартира 4 спальни в Alcala de Xivert, Испания
Квартира 4 спальни
Alcala de Xivert, Испания
Количество спален 4
Площадь 194 м²
Расположенный в тихом уголке южного Алькоссебре, этот жилой комплекс предлагает гармоничное …
$460,627
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Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/11
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
$349,479
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Квартира 3 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 3 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 300 метрах от пляжа Превосходное располо…
$302,511
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Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря&…
$971,953
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Квартира 2 спальни в Moncofa, Испания
Квартира 2 спальни
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Продажа новых апартаментов на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное ра…
$275,955
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Пентхаус в Moncofa, Испания
Пентхаус
Moncofa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продажа квартир в новостройке в Монкофе, в 350 метрах от пляжа, с отделкой премиум-класса…
$386,600
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Типы недвижимости в Кастельоне

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Кастельоне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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