Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Paterna
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Paterna, Испания

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Paterna, Испания
Квартира 5 комнат
Paterna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторная квартира в БенимаметеПрекрасная квартира на 1 этаже с лифтом в доме 198…
$226,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 комнаты в Paterna, Испания
Квартира 2 комнаты
Paterna, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус в Paterna в районе PATERNA, располагается на 5 этаже. Общая площадь 57.38…
$271,952
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти