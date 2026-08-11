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Квартиры и апартаменты в lHorta Nord, Испания

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Годелья
16
Paterna
15
Альборая
8
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48 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Годелья, Испания
Квартира 2 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - посто…
$446,145
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$265,931
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Квартира 4 спальни в Годелья, Испания
Квартира 4 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - посто…
$762,606
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Квартира 5 спален в Montcada Moncada, Испания
Квартира 5 спален
Montcada Moncada, Испания
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Таунхаус в Монкаде, недалеко от Университета CEU, современная постройка 2007 года с современ…
$616,146
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$254,517
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$243,104
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 89 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$351,531
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Квартира 2 спальни в Годелья, Испания
Квартира 2 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества …
$440,663
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Квартира 2 спальни в Foios, Испания
Квартира 2 спальни
Foios, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Эта квартира на первом этаже (без лифта) расположена в муниципалитете Фойос. Она предлагает …
$258,194
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Квартира 4 спальни в Альборая, Испания
Квартира 4 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Фантастическая квартира на первом этаже без лифта (установка планируется в ближайшее время),…
$350,910
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 93 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$409,796
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Он расположен в городе Альборайя, с быстрым доступом с северного доступа V-21 к Валенсии (в …
$644,313
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 77 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$328,704
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Квартира 2 спальни в Paterna, Испания
Квартира 2 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенная в одном из самых востребованных районов Валтерны (Патерна), эта квартира площа…
$308,660
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Квартира 3 спальни в Tavernes Blanques, Испания
Квартира 3 спальни
Tavernes Blanques, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Эта современная квартира на третьем этаже в тихом, но хорошо расположенном районе, находящем…
$410,764
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 146 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$558,604
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Расположенная в самом сердце гавани Саплайя, одного из самых очаровательных уголков валенсий…
$375,556
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Пентхаус в Годелья, Испания
Пентхаус
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - по…
$767,382
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Жить в двух шагах от моря, с большим количеством пространства и террасой, которой можно насл…
$1,41 млн
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 136 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$518,540
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 72 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$309,301
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 107 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$438,413
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$405,117
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$776,571
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Квартира 5 спален в Paterna, Испания
Квартира 5 спален
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дуплекс в Вальтерне, в хорошем состоянии. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 гост…
$288,637
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Квартира 3 спальни в Burjassot, Испания
Квартира 3 спальни
Burjassot, Испания
Количество спален 3
Просторная квартира площадью 84 м², расположенная в тихом и зеленом районе рядом с парком Ла…
$174,287
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$378,419
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Квартира 1 спальня в Альборая, Испания
Квартира 1 спальня
Альборая, Испания
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Фантастическая недвижимость, расположенная на шестом этаже с лифтом, на фантастическом пляже…
$429,907
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$434,137
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$597,808
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Типы недвижимости в lHorta Nord

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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