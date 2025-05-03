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Квартиры в Годелье, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$413,188
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$492,648
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$702,214
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$765,942
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$334,886
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$584,594
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$341,165
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 17 таунхаусов с общей садовой з…
$641,350
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$484,702
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$770,755
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Godella в районе URB. CAMPOLIVAR, располагается на 2 этаже. Общая пло…
$511,945
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ALEGRIA REAL ESTATE
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