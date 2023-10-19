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Квартиры в Almoradi, Испания

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30 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€226,000
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€219,000
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с подсобным помещением в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с подсобным помещением
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Продается квартира в Альгорфе, Коста Бланка Южная Новая конструкция разделена на 2 спальни с…
€265,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Almoradi, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€243,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Альгорфе Квартиры в новостройке находятся в А…
€243,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Almoradi, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€256,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€215,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€209,000
Квартира 3 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры на продажу в Альморади, Коста Бланка Эти апартаменты состоят из 3 спален, 2 ванных …
€209,100
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
€121,957
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Lift в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Lift
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Расположенные в La Finca Resort, апартаменты являются частью жилого комплекса. Эти светлые а…
€255,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Расположенные в La Finca Resort, апартаменты являются частью жилого комплекса. Эти светлые а…
€212,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Квартира 2 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Апартаменты в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте. Эксклюзивный жилой комплекс с 24 квартирами …
€243,000
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с солярием в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с солярием
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартамент / Квартира в La Finca Golf, Algorfa. Новые и современные апартаменты с 2 спальням…
€147,000
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