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Квартиры в Almoradi, Испания
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30 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€226,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с подсобным помещением
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
Продается квартира в Альгорфе, Коста Бланка Южная Новая конструкция разделена на 2 спальни с…
€265,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
3
2
70 м²
1/1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€243,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
3
2
71 м²
2
Просторные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Альгорфе Квартиры в новостройке находятся в А…
€243,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
4
2
140 м²
6/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€256,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
4
2
140 м²
2/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
4
2
130 м²
1/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
122 м²
Квартиры на продажу в Альморади, Коста Бланка Эти апартаменты состоят из 3 спален, 2 ванных …
€209,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
€121,957
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Lift
Almoradi, Испания
3
2
89 м²
Расположенные в La Finca Resort, апартаменты являются частью жилого комплекса. Эти светлые а…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift
Almoradi, Испания
2
2
67 м²
Расположенные в La Finca Resort, апартаменты являются частью жилого комплекса. Эти светлые а…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
3
125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
3
125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€243,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
2
91 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
3
3
125 м²
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ТАУНХОУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый комплекс роскошных смежных таунхоусов в…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
Апартаменты в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте. Эксклюзивный жилой комплекс с 24 квартирами …
€243,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с солярием
Almoradi, Испания
2
2
72 м²
Апартамент / Квартира в La Finca Golf, Algorfa. Новые и современные апартаменты с 2 спальням…
€147,000
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