Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Gandia
  5. Квартиры

Квартиры в Gandia, Испания

двухкомнатные
3
трехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€278,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с садом в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с садом
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€172,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Gandia, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€346,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
€395,000
Квартира 2 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€172,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
€278,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
€395,000
Квартира 1 спальня у моря в Gandia, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Gandia, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€166,000
Квартира 2 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
€176,000
Realting.com
Перейти