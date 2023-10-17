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Квартиры в Safor, Испания

Gandia
9
Oliva
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18 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€278,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€380,275
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с садом в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с садом
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€172,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в Gandia, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€346,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
€395,000
Квартира 2 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€172,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
€278,000
Квартира 3 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
€395,000
Квартира 2 спальни у моря в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
€176,000
Квартира 1 спальня у моря в Gandia, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Gandia, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€166,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
€341,220
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
€715,000
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
€362,725
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни у моря в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Oliva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
€298,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Xeraco, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Xeraco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
€172,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Xeraco, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Xeraco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
€278,000

Типы недвижимости в Safor

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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