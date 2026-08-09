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Квартиры и апартаменты в la Safor, Испания

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Oliva
7
Gandia
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35 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$220,904
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Квартира 3 комнаты в Oliva, Испания
Квартира 3 комнаты
Oliva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
$339,041
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa.Квартира…
$381,137
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$318,127
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$300,477
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Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$219,275
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa.Жилой…
$295,808
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Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$319,035
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Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$215,784
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Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$322,663
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$293,512
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$298,261
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Квартира 3 спальни в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 89 …
$39,632
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Квартира 3 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 3 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Хер…
$290,198
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Квартира 2 спальни в Tavernes de la Valldigna, Испания
Квартира 2 спальни
Tavernes de la Valldigna, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивные пляжные объекты, все с великолепными террасами с захватывающим видом на Средизе…
$197,451
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Квартира 3 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 3 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаются апартаменты в новостройке в Гандии, в 3 км от пляжа! Вы можете посетить выставочн…
$232,159
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Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
$303,146
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Квартира 2 спальни в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 60…
$34,678
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Квартира 2 спальни в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 102…
$44,586
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Хер…
$347,077
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Херес…
$319,218
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Xeresa в районе Xeresa del monte, располагается на 2 этаже. Общая пло…
$323,861
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Квартира 3 спальни в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 89 …
$34,678
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Квартира 3 спальни в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 1…
$32,696
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$170,417
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Квартира 2 спальни в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Квартира 4 спальни в Oliva, Испания
Квартира 4 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
$2,18 млн
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Квартира 3 спальни в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
$382,640
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Квартира 3 спальни в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Эта квартира продается в самом сердце Ганда & # 237; и в здании с хорошим соседством, распол…
$43,402
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты со спальней 1 в Гандии, Валенсия. Отличное соотношение цены и качества. Площадь …
$187,558
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Типы недвижимости в la Safor

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Safor, Испания

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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