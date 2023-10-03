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Пентхаусы
Пентхаусы в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
255
Торревьеха
128
Orihuela
64
Марина-Баха
61
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439 объектов найдено
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Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
114 м²
€170,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
128 м²
5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
178 м²
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
89 м²
€434,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
2
200 м²
6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
75 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€249,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
120 м²
Мы представляем вам этот пентхаус с впечатляющей террасой в одном из самых быстрорастущих ра…
€305,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
103 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€289,950
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
80 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€425,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
78 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€381,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa
Dehesa de Campoamor, Испания
2
2
63 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€359,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
2
2
83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
2
1
80 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
2
200 м²
5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Рекомендовать
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
150 м²
Casamayor представляет вам этот эксклюзивный пентхаус, уникальный и неповторимый за его впеч…
€1,15 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Ориуэле, Испания. Готовые современные квартиры в Ориуэле…
€209,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
3
2
155 м²
3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
169 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
100 м²
О проекте: новый жилой комплекс расположен в Аллонбей, привилегированном районе между Вильях…
€633,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
195 м²
4
Шикарные Квартиры со Светлыми и Просторными Интерьерами в Аликанте Стильные современные апар…
€690,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
4
3
80 м²
2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
245 м²
4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
1/2
Бунгало с Современным Дизайном в Удачном Месте в Торревьехе, Аликанте Эти великолепные бунга…
€279,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
4
2
92 м²
3/4
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Торревьехе, Пунта-Прима Торревьеха – муниц…
€599,000
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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