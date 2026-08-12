Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. автономное сообщество Валенсия
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в автономном сообществе Валенсия, Испания

;
Торревьеха
340
Валенсия
4
Бенидорм
15
Аликанте
49
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
1 172 объекта найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
Оставить заявку
Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$264,701
Оставить заявку
Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$328,794
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$369,888
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$434,969
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар де ла Орадада, одной из самых привлекате…
$392,268
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,701
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Пилар-де-ла-Хорадада, одном из самых привлекате…
$363,416
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$323,652
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот жилой комплекс предлагает выбор жилья…
$460,101
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Кампоамор Гольф Этот развитый жилой район р…
$400,393
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$517,952
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕВЬЕХЕ Новый жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от пляжа Лос …
$565,948
Оставить заявку
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Роскошные квартиры в новостройке в Кала-Финестрат рядом с пляжем Откройте для себя …
$1,15 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Прекрасная мансарда с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, спроектированная для максимального …
$864,852
Оставить заявку
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Новые апартаменты с бассейном на крыше всего в 600 м от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура Живит…
$278,752
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные квартиры в новостройке на продажу в Торревьехе, в 300 м от Плайя-дель-Кура &…
$359,639
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 2 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 11 м²
Ощутите сущность Средиземноморья в Альфас-дель-Пи.Откройте для себя эксклюзивную акцию по пр…
$369,870
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Стильное жилое здание в 60 м от пляжа Эль-Асекион в Торревьехе 23 функциональных дома с выб…
$544,991
Оставить заявку

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти