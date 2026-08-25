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Квартиры и апартаменты в Dolores, Испания

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43 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Люксовые апартаменты новой постройки доступны в динамичном городе Долорес, Аликанте. Этот эк…
$312 395
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры класса люкс доступны в ярком городе Долорес, Аликанте. Этот эксклюзивный комп…
$323 520
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Пентхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с доступом к общественному бассейну и частной террасой на крыше с панор…
$355 831
НДС
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Квартира 4 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя Mykonos Apartments — уникальный жилой комплекс из 32 квартир, расположенны…
$311 962
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Пентхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Недавно добавлено, скоро будет больше информации
$141 013
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Смежные виллы с частным бассейном расположены вблизи очаровательного типичного испанского по…
$502 791
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Квартира 4 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя Mykonos Apartments — уникальный жилой комплекс из 32 квартир, расположенны…
$288 845
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городе Долорес, этот жилой комплекс предлагает отличную возмо…
$542 175
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Новые двухквартирные и террасные виллы в Долорес, Аликанте Откройте для себя этот эксклюзи…
$477 946
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городе Долорес, этот жилой комплекс предлагает отличную возмо…
$542 175
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с террасой в жилом комплексе с общим бассейном и зелены…
$448 460
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Изысканные новостройки в популярном городе Долорес. Этот эксклюзивный комплекс включает 32 к…
$358 196
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенная в очаровательном городе Долорес, эта эксклюзивная коллекция бунгало предлагает…
$368 888
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Dolores, Испания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с небольшим частным садом, террасой, бассейном и пар…
$321 285
НДС
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Расположенная в очаровательном городе Долорес, эта эксклюзивная коллекция бунгало предлагает…
$315 230
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
В самом сердце Вега-Баха, в спокойном месте с удобным транспортным сообщением, возникает экс…
$477 946
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новые роскошные апартаменты доступны в динамичном городе Долорес, Аликанте. Этот эксклюзивны…
$311 962
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новые квадрохаусы и таунхаусы в Долорес В этом современном жилом комплексе в Долорес предс…
$528 125
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Предлагаются новые роскошные квартиры в динамичном городе Долорес, Аликанте. Этот эксклюзивн…
$358 196
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новые таунхаусы в стиле Ибицы в Долорес, Коста Бланка Эксклюзивные виллы в тихом месте Э…
$534 956
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Пентхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
В центре динамичного города Долорес, Аликанте, доступны новые роскошные квартиры. Этот экскл…
$369 754
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный комплекс недавно построенных двухквартирных вилл в Долор…
$489 300
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Расположенная в очаровательном городе Долорес, эта эксклюзивная коллекция бунгало предлагает…
$322 763
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Новые квадрохаусы и таунхаусы в Долорес В этом современном жилом комплексе в Долорес предс…
$498 785
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Квартира 2 спальни в Dolores, Испания
Квартира 2 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Современные таунхаусы в Долорес с общим бассейном Современные дома, созданные для комфорта…
$311 205
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Дорогие квартиры нового строительства доступны в ярком городе Долорес, Аликанте. Этот эксклю…
$300 403
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые роскошные апартаменты доступны в оживленном городе Долорес, Аликанте. Этот эксклюзивны…
$323 520
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти эксклюзивные 20 таунхаусов предлагают спо…
$336 893
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Элитные квартиры нового строительства доступны в ярком городе Долорес, Аликанте. Этот эксклю…
$300 403
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Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Новые угловые виллы с частным бассейном в Долорес, Аликанте Современные виллы в тихом райо…
$481 024
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