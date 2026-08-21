Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Альтеа
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры и апартаменты в Альтее, Испания

;
пентхаусы
6
однокомнатные
3
двухкомнатные
17
трехкомнатные
18
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
51 объект найдено
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Эти апартаменты в популярном жилом комплексе Альтеа-ла-Нова расположены всего в 1 км от прес…
$399 028
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Представляем вам уникальную недвижимость в желанном районе Альтеа: эксклюзивное новостройка,…
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Эти апартаменты на первой линии предлагают впечатляющий вид на море и город Альтеа. Жил…
$349 716
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Эксклюзивный пентхаус в Альтее с впечатляющими панорамными видами на залив Альтеа и Средизем…
$981 310
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Представляем просторную квартиру в урбанизации закрытого типа в городе Маскарат.Квартира сос…
$346 753
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Откройте для себя роскошь и устойчивость в Viva Altea Beach, эксклюзивном жилом проекте, рас…
$551 377
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Представляем уютную квартиру в Альбире всего в 200 метрах от пляжа. Квартира состоит из гост…
$340 973
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Уникальная возможность для квартиры с видом на море. У нас есть фантастическая современная …
$465 220
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Альтеа, Испания
Квартира 1 спальня
Альтеа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена на пляже в Алтее. Из каждой комнаты этой исключительной квартиры на ли…
$448 896
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Альтеа, Испания
Квартира 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА КЛАССА LUXURY НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ! Локация: Mascarat Beach, Altea …
$1,91 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 11/14
Современная квартира площадью 115 м², расположена на 11 этаже 14-этажного здания (Sun Rise T…
$745 518
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Представляем впечатляющую квартиру с видом на море в городе Алтея, район Маскарат.Апартамент…
$456 558
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Эта красивая двухэтажная квартира расположена в безопасной урбанизации в районе Маскарат Аль…
$489 705
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Просторная квартира, полностью обновленная в сердце Альтеи, находится в пешей доступности от…
$345 597
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Альтеа, Испания
Квартира 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Представляем шикарные апартаменты в городе Алтея на первой линии моря. Апартаменты, площадью…
$1,61 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Средиземноморский шарм в сердце Альтеи. Эта прекрасная квартира с 2 спальнями недавно была о…
$265 620
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 4 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Площадь 437 м²
Спальни: 4, Ванные комнаты: 3, Таунхаус в Альтеа, Аликанте, Испания
$936 193
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 4 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этот стильный дуплекс в Altea La Vella предлагает потрясающий вид на море и горы с 11-го эта…
$1,05 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Представляем вам уникальную недвижимость в востребованном районе Альтеа: эксклюзивное новое …
$981 310
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 3 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Последняя квартира эксклюзивном жилом комплексе в Алтее выставлена на продажу. Супер возможн…
$2,42 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эта современная квартира, расположенная в Сьерра-де-Альтеа, предлагает вид на море. Све…
$326 402
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Альтеа, Испания
Квартира 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Комфортабельный пентхаус с видом на море расположенные в городе Алтея, район Маскарат.Кварти…
$1,85 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море расположенные в Алтея Хиллс, элитном жилом район…
$398 202
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый и светлый пентхаус расположен в эксклюзивном закрытом жилом комплексе рядом с …
$301 806
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Альтеа, Испания
Квартира 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых пр…
$2,42 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В АЛТЕЕ Новая вилла класса люкс расположена в Альтее, самом живописном гор…
$1,62 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательная отремонтированная квартира с видом на море и горы в Старом части города Альте…
$347 077
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Альтеа, Испания
Квартира 2 спальни
Альтеа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Аликанте. Это изысканное свойство охватывает…
$540 520
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Альтеа, Испания
Квартира 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В АЛТЕА ХИЛЛС Новая вилла класса люкс в Альтеа Хиллс. Строящаяся вилла в…
$2,03 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти