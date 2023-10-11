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Квартиры в Altea, Испания

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27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Altea, Испания
Квартира 2 комнаты
Altea, Испания
Комнаты 2
Площадь 240 м²
Современный пентхаус с видом на море и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Пентхаус распол…
€349,943
Квартира 5 комнат в Altea, Испания
Квартира 5 комнат
Altea, Испания
Комнаты 5
Площадь 512 м²
Эта роскошная вилла - райский уголок на земле, где роскошь и природа сливаются, чтобы созда…
€5,48 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 3
Площадь 579 м²
€1,72 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 4
Площадь 254 м²
На Сьерра-де-Альтеа с впечатляющим видом на море мы сталкиваемся с этой минималистской вилл…
€2,12 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Altea Hills - это роскошная урбанизация, расположенная в одном из самых красивых городов на…
€1,67 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 4
Площадь 413 м²
Роскошная вилла на продажу в Altea Hills с невероятным видом на море Общая площадь виллы со…
€1,79 млн
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в центре Альтеи, рядом со всеми услугами, тихий и семейный район, рядом со школами,…
€265,000
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa в Altea, Испания
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
Комнаты 5
Площадь 417 м²
Роскошная вилла с видом на море в Сьерра-де-АльтеаПолный свет с большими внутренними простр…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Представляем впечатляющую квартиру с видом на море в городе Алтея, район Маскарат.Апартамент…
€395,000
Квартира 4 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Представляем шикарные апартаменты в городе Алтея на первой линии моря. Апартаменты, площадью…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Квартира 3 спальни у моря в Altea, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море расположенные в Алтея Хиллс, элитном жилом район…
€350,000
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дом 95 квадратных метров, распределенный на 3 спальни и 2 ванные комнаты, одна из ванных ком…
€233,000
Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Просторная и уютная квартира в 200 м от пляжа, в центре Алтеи, север Коста Бланка. Квартира…
€325,000
Пентхаус 3 спальни в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус на 4-м этаже (это единственная квартира на этаже) с 3 спальнями и 2 ванны…
€525,000
Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
€272,000
Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
€272,000
Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
КВАРТИРА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира на первой линии пляжа Маскарат, в …
€272,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Пентхаус 4 спальни в Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепный дизайнерский пентхаус, расположенный в очень престижном районе, в доме 4 спальн…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 579 м²
Апартамент / Квартира в Altea Hills, Altea. Приватный комплекс, состоящий из 13 экстраордина…
€1,70 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры на первой линии моря в Альтеа. Они состоят из 2 спален и 2 ванных комнат, с больши…
€320,000
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры с 2 спальнями Altea Beach - жилой комплексна первой линии, предназначенный для от…
€272,000
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 579 м²
Элитный приватный комплекс, состоящий из 13 экстраординарных апартаментов с потрясающими вид…
€1,55 млн
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