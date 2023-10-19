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Квартиры в Эльче, Испания

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50 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 2 комнаты
Эльче, Испания
Комнаты 2
Площадь 117 м²
NEW BUILD RESIDENT IN ARENALES DEL SOL Жилой комплекс в Ареналес-дель-Соль рядом с пляжем В…
€285,109
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 5/7
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Центре Эльче, Аликанте Новые квартиры находятся в Э…
€392,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/7
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Центре Эльче, Аликанте Новые квартиры находятся в Э…
€286,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 4/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€355,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Этаж 1/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€280,000
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€375,000
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€280,000
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€350,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€280,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€375,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€355,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€350,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€280,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
€130,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Пентхаус 2 спальни в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 1 этаж…
€306,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, в хорошем состоянии в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, в хорошем состоянии
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Вы ищете первый этаж в Эльче, недалеко от Corte Ingles, с парковочным местом???? Здесь мы п…
€149,900
Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Продаётся современная квартира в элитном районе Эльче (Porcelanosa) в одной из лучших закрыт…
€310,000
Квартира 2 спальни с цокольным этажом, рядом с магазинами, с Close to all amenities в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с цокольным этажом, рядом с магазинами, с Close to all amenities
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Новое строительство в Эльче, в районе Пуэртас Колорадас, цокольный этаж с 2 спальнями, 2 ван…
€120,000
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€388,000
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€392,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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