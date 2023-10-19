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Квартиры в Эльче, Испания
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Квартира 2 комнаты
Эльче, Испания
2
117 м²
NEW BUILD RESIDENT IN ARENALES DEL SOL Жилой комплекс в Ареналес-дель-Соль рядом с пляжем В…
€285,109
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
5
3
134 м²
5/7
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Центре Эльче, Аликанте Новые квартиры находятся в Э…
€392,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
4
2
98 м²
4/7
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Центре Эльче, Аликанте Новые квартиры находятся в Э…
€286,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
3
2
336 м²
4/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
3
2
330 м²
1/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
3
2
173 м²
3/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
3
2
110 м²
6/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
3
2
110 м²
2/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
3
2
117 м²
1/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Эльче, Испания
2
2
61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€280,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
2
2
61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
2
2
117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
2
2
119 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
2
2
117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
1
70 м²
2
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
75 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
89 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
€241,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2
2
81 м²
1
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 1 этаж…
€306,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, в хорошем состоянии
Эльче, Испания
4
2
136 м²
Вы ищете первый этаж в Эльче, недалеко от Corte Ingles, с парковочным местом???? Здесь мы п…
€149,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
3
2
150 м²
1
Продаётся современная квартира в элитном районе Эльче (Porcelanosa) в одной из лучших закрыт…
€310,000
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Квартира 2 спальни с цокольным этажом, рядом с магазинами, с Close to all amenities
Эльче, Испания
2
2
51 м²
Новое строительство в Эльче, в районе Пуэртас Колорадас, цокольный этаж с 2 спальнями, 2 ван…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами
Эльче, Испания
4
2
134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€388,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с отоплением, рядом с магазинами
Эльче, Испания
4
2
134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€392,000
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