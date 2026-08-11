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Квартиры и апартаменты в Эльче, Испания

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45 объектов найдено
Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в оживленном городе Эльче, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вариан…
$285,978
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплек…
$288,890
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Квартира 3 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 3 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Марина Этот комплекс расположен в живоп…
$312,677
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Квартира 3 спальни в la Marina, Испания
Квартира 3 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Расположенный в Эльче, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивную коллекцию таунхаусов, раз…
$534,735
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Квартира 2 комнаты в la Marina, Испания
Квартира 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя место, где средиземноморское спокойствие сочетается с современным комфорто…
$284,337
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новый жилой комплекс с 63 современными квартирами (2 спальни и 2 ванные комнаты), разделенны…
$285,978
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Этот комплекс квартир новой постройки отличается своим привилегированным расположением в одн…
$363,819
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Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в оживленном городе Эльче, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вариан…
$344,788
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Квартира 3 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 3 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Марина Этот комплекс расположен в живоп…
$290,258
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Квартира 2 комнаты в la Marina, Испания
Квартира 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя место, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорто…
$306,298
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорт…
$345,597
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-…
$353,329
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Квартира 2 комнаты в la Marina, Испания
Квартира 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя место, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорто…
$306,298
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Квартира 3 комнаты в la Baia, Испания
Квартира 3 комнаты
la Baia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Современная квартира на среднем этаже с большой террасой, общим бассейном, спа-зоной и видом…
$322,880
НДС
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Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-М…
$344,783
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Пентхаус в la Marina, Испания
Пентхаус
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплек…
$346,878
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплек…
$307,434
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Квартира 2 комнаты в la Marina, Испания
Квартира 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где спокойствие Средиземного моря соединяется с современным комфор…
$286,649
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где средиземноморское спокойствие соединяется с современным комфор…
$345,597
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Пентхаус 2 комнаты в la Marina, Испания
Пентхаус 2 комнаты
la Marina, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Откройте для себя уголок, где спокойствие Средиземного моря сочетается с современным комфорт…
$345,597
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в районе Альтабикс, Эльче. В доме есть различные общие зоны, детская…
$389,628
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Этот комплекс квартир новой постройки отличается своим привилегированным расположением в одн…
$264,063
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Пентхаус 3 комнаты в Эльче, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Марина Этот комплекс расположен в живоп…
$351,925
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-М…
$288,890
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Квартира 3 комнаты в la Baia, Испания
Квартира 3 комнаты
la Baia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Красивая современная квартира на первом этаже с садами, элегантной террасой, в курорте с пре…
$311,348
НДС
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-М…
$305,577
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-…
$288,890
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Современные новостройки всего в 800 м от пляжа Эль-Пинет Эксклюзивный жилой комплекс в Ла-…
$311,203
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Квартира 2 спальни в la Marina, Испания
Квартира 2 спальни
la Marina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в оживленном городе Эльче, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вариан…
$305,581
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$305,327
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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