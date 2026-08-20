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Квартиры и апартаменты в lHorta Sud, Испания

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Silla
16
Mislata
3
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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Откройте для себя эту совершенно новую квартиру в тихом районе Алипарка в Аликанте. Кварти…
$294,055
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эту со вкусом отремонтированную квартиру. Этот волшебный дом площадью 75…
$264,744
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Откройте для себя очаровательную квартиру в самом сердце Беналуa, Аликанте, общей площадью 5…
$241,318
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Эти апартаменты площадью 118 квадратных метров расположены в Рынковом районе Аликанте и гото…
$304,885
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Полная квартира (квартира, гараж и амбар) в комплексе Alicante Hills. Меблированная и обор…
$206,004
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Квартира 3 спальни в Silla, Испания
Квартира 3 спальни
Silla, Испания
Количество спален 3
Эта просторная квартира площадью 130 м² на первой береговой линии в Плайя-Мучависта предлага…
$394,430
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Silla, Испания
Квартира 3 спальни
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новый комплекс из 14 отдельно стоящих вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла име…
$861,799
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Светлая квартира на четвертом этаже здания без лифта. Площадь 87 м², сделан ремонт сантехник…
$200,118
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Замечательная квартира в Аликанте, в районе Беналуа – Принцесса Мерседес. Расположена рядом …
$228,252
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Квартира 4 спальни в Silla, Испания
Квартира 4 спальни
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 233 м²
Новый комплекс из 14 отдельно стоящих вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла име…
$1,17 млн
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Квартира в Mislata, Испания
Квартира
Mislata, Испания
Площадь 61 м²
Rozier, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Мислате, предназначен для тех…
$423,532
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Эта квартира площадью примерно 90 м² расположена на первом этаже (без лифта) в известном и п…
$294,291
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Впечатляющий, почти новый дом с лифтом. Просторная гостиная с кухней-студией и полностью обо…
$221,307
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Квартира 2 спальни в Silla, Испания
Квартира 2 спальни
Silla, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира в самом сердце Аликанте. Двухкомнатная квартира с балконом. Площадь: …
$220,129
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Квартира 3 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 3 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 3
Площадь 485 м²
Необычный дом, построенный в 2001 году в тихом жилом районе Седави, отремонтирован с полной …
$557,465
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Квартира 3 спальни в Silla, Испания
Квартира 3 спальни
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
1
$349,658
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Квартира 1 спальня в Чиривелья, Испания
Квартира 1 спальня
Чиривелья, Испания
Количество спален 1
Площадь 126 м²
Лофт расположен в популярном бизнес-парке Ros Casares, в нескольких минутах ходьбы от торгов…
$281,667
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Квартира 3 спальни в Silla, Испания
Квартира 3 спальни
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Откройте для себя эту исключительную квартиру площадью 115 м² в PAU 5, одном из самых популя…
$622,477
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Квартира в Mislata, Испания
Квартира
Mislata, Испания
Площадь 98 м²
Rozier, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Мислате, предназначен для тех…
$492,213
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Квартира 3 спальни в Albal, Испания
Квартира 3 спальни
Albal, Испания
Количество спален 3
Отремонтированная квартира на продажу в Альбале. Квартира состоит из 3 спален, 1 ванной ко…
$145,239
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Квартира 3 спальни в Massanassa, Испания
Квартира 3 спальни
Massanassa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж из трех спален и двух ба & # 241; OS размещен в здании четырех высот на скоростном лифт…
$124,114
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Пентхаус 4 комнаты в Silla, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Silla, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус 100м2 + 35м2 терраса, три спальни, 3 ванные комнаты, о, на третьем этаже с лифтом, …
$255,374
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Квартира 3 спальни в Чиривелья, Испания
Квартира 3 спальни
Чиривелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира в центре Xirivella 1 этаж 3 спальни 1 ванная комната Балкон Квартира пос…
$89,985
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Квартира 2 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 2 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новый этаж в Paiporta с качественными материалами. 2ª высота здания 3 высоты, полностью снар…
$116,450
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Квартира 3 спальни в Mislata, Испания
Квартира 3 спальни
Mislata, Испания
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Отремонтированная и готовая к заселению квартира, расположенная на первом этаже (без лифта) …
$249,811
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Типы недвижимости в lHorta Sud

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в lHorta Sud, Испания

с гаражом
с террасой
Недорогая
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