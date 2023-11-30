Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. l Horta Sud
  5. Квартиры

Квартиры в l Horta Sud, Испания

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с condition, с tech в Catarroja, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с condition, с tech
Catarroja, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Referencia: 508 Хорошая отремонтированная квартира расположенная на улице Перис-и-Валеро, н…
€262,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 2 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новый этаж в Paiporta с качественными материалами. 2ª высота здания 3 высоты, полностью снар…
€117,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в l Horta Sud, Испания
Квартира 3 спальни
l Horta Sud, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж из трех спален и двух ба & # 241; OS размещен в здании четырех высот на скоростном лифт…
€124,700
Оставить заявку

Параметры недвижимости в l Horta Sud, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти