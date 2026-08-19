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Квартиры и апартаменты в Sant Joan dAlacant, Испания

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34 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ Новый жилой комплекс из 32 современных квартир…
$520,878
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Эти апартаменты, расположенные в одном из самых быстрорастущих районов Сан-Хуан-де-Аликанте,…
$640,590
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенный в очаровательном городе Сант-Жоан-д'Алакант, этот эксклюзивный жилой комплекс …
$511,791
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 комната в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 1 комната
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Компания Alegria с радостью сообщает, что остались всего несколько квартир из нашей последне…
$247,350
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя эти совершенно новые апартаменты в одном из самых престижных районов Алика…
$558,484
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Безупречная квартира на первом этаже с частным двором, коворкинг-зонами и бассейном с солёно…
$512,728
НДС
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$480,425
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$434,670
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Премиальная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским спортзалом и удобства…
$640,076
НДС
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Закрыть
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Sant Joan dAlacant, Испания
Пентхаус
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
$370,360
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ Новый жилой комплекс из 32 современных квартир …
$546,088
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
$299,303
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments for sale in San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Modern, efficient and sustaina…
$427,458
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa. Общая площадь 92.00 м2, aпартамент …
$485,212
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
$260,221
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
$422,039
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$351,140
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 3 этаже. Общая площ…
$441,101
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Пентхаус в Sant Joan dAlacant, Испания
Пентхаус
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
$280,139
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós. Общая площадь 80.00 м2, участок 100 …
$487,533
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$381,901
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$262,036
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
$328,910
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
$401,583
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$333,133
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós. Общая площадь 165.00 м2, aпартамент …
$310,860
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Квартира 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Fran espinos, располагается на 1 этаже. Общая площа…
$285,555
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 144.00 м2, aпартамент 2009 го…
$428,333
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$330,080
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Квартира 4 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$399,651
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