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Квартиры в Sant Joan d Alacant, Испания

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22 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€260,200
Пентхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€344,000
Квартира 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€366,500
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€373,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€322,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€305,500
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
€241,700
Квартира 2 спальни с тренажерным залом, с полем для гольфа, рядом с магазинами в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с тренажерным залом, с полем для гольфа, рядом с магазинами
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
€278,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
€392,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современные экологичные дома с минимальным энергопотреблением рядом с пляжами Сан-Хуан и Муч…
€283,000
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€305,500
Квартира 4 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€366,500
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€240,300
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€392,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€278,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
€311,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
€235,900
Квартира 2 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
€283,000
Квартира 3 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
€361,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
€155,000
Квартира 1 спальня с террасой, с гаражом, у моря в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с гаражом, у моря
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Апартамент / Квартира в El Campello. Предлагаем вам апартаменты с 1,2,3 и 4 спальнями. В нас…
€167,200
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Новые квартиры в центре города Сан-Хуан-де-Аликанте. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА  Нов…
€160,000
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