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Квартиры в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

трехкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Parque Lo Torrent, располагается на …
€170,000
Квартира 3 спальни в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 6
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Alicante-San Vicente del Raspeig, ра…
€196,000
Квартира 3 спальни с лифтом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Norte, располагается на 2 этаже. Общ…
€165,000
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