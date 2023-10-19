Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
7
Arona
5
San Miguel de Abona
4
Таунхаус В архив
Очистить
23 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Таунхаус 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
Таунхаус 3 спальни в Buenavista del Norte, Испания
Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной в Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной
Guia de Isora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
€169,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается просторный и светлый таунхаус в Коста-дель-Силенсио. Таунхаус расположен в тихом, …
€250,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаус в комплексе El Palmeral в районе Адехе Галеон. Идеальное расположение в районе Эль …
€380,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Ursula, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Ursula, Испания
Количество спален 2
Продается таунхаус на северном побережье Тенерифе. Этот красивый дом расположен в респектабе…
€275,000
Таунхаус 2 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Мы продали этот замечательный таунхаус в комплексе Los Halcones. Он предлагает две спальни и…
€209,000
Таунхаус 6 спален в Granadilla de Abona, Испания
Таунхаус 6 спален
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
У нас есть эксклюзивный доступ к этому очаровательному и волшебному загородному дому 1860-х …
€575,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
€575,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
€262,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
€299,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
€399,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
€545,000
Таунхаус 3 спальни в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Мы продали фантастический дом, двухквартирный, недавно отремонтированный недалеко от района …
€265,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продается стильный таунхаус на Тенерифе в комплексе на первой линии и непосредственной близо…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новый проект SAN BLAS ocean view на первой линии Атлантического океана недалеко от полей для…
€911,100
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
€265,000
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот прекрасный недавно отремонтированный дом расположен в комплексе Чайофита, состоит из 3 …
€105,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти