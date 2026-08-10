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Таунхаусы в Кальпе, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Изысканный таунхаус с частной террасой на крыше, гаражом, общим бассейном и спортивной площа…
$826,415
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этот эксклюзивный новый проект представляет собой коллекцию из 17 таунхаусов и дуплексов. С …
$872,661
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Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
$379,567
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