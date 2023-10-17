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Таунхаусы в Бенидорм, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat, …
€367,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Новый современный таунхаус в районе Balcon de Finestrat, Finestrat. Описание: спальни: 3 за…
€409,900
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
€1,25 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Lift в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Lift
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
€870,000
Realting.com
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