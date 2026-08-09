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Таунхаусы в Бенидорме, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Жилой комплекс состоит из 39 смежных 2/ 3/ 4 комнатных домов.  Новый продукт в котором сочет…
$214,726
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$943,494
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$1,36 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Таунхаус на первой линии пляжа в Бенидорме. Салон с обеденной зоной, кухня, 3 спальни, 2 ван…
$1,66 млн
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