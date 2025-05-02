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Таунхаусы в Fuente Alamo de Murcia, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самостоятельных и двухк…
$220,625
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Новый жилой комплекс вилл и таунхаусов в Фуэнте-Алам…
$200,841
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