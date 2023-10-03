ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Испании
Вега-Баха-дель-Сегура
259
Мурсия (автономная область)
99
Андалусия
76
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Каталония
33
Бах-Виналопо
26
Канарские острова
25
l Alfas del Pi
18
Rojales
18
Марина-Альта
18
Гуардамар
12
Алаканти
10
Кальпе
10
Сан-Мигель-де-Салинас
8
Бенидорм
5
Estepona
4
Lower Emporda
3
Показать больше
Показать меньше
Таунхаус
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
5
3
158 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
142 м²
2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
4
2
196 м²
Добро пожаловать в сказочный уголок Сан-Педро-де-Алькантара: Semarango 18 - таунхаус, которы…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
3
99 м²
2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
131 м²
2
Роскошные Таунхаусы в Эксклюзивном Стиле в Благоустроенном Комплексе в Михасе Роскошные таун…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
4
2
124 м²
3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
162 м²
3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
4
3
151 м²
3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
5
3
110 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
4
2
95 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
3
2
84 м²
2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
4
677 м²
4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
3
1
91 м²
3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
162 м²
3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
4
3
124 м²
2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
4
2
263 м²
3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€725,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
3
2
154 м²
3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€475,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
3
2
130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
2
2
84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
2
2
85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
2
2
97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
1
90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
3
3
200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
2
3
85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
3
2
105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с двором
Union Hill-Novelty Hill, США
3
3
210 м²
Закрытый комплекс таунхаусов в Бенаавис. Комплекс состоит из 10 таунхаусов на охраняе…
€275,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Испании
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL