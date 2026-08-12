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Таунхаусы с видом на горы в Испании

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44
Бенидорм
4
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12
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48 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаус в Эль-Мадроньяле – идеально подходит для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные…
$443,681
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Уникальный таунхаус в Лос-Менорес, Адехе Предлагаем вашему вниманию особый объект недвижим…
$364,184
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Привлекательный таунхаус премиум-класса с террасой, частным бассейном и огромным участком, р…
$687,716
НДС
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Элитный таунхаус класса люкс с великолепным частным садом и общим бассейном, расположенный н…
$345,592
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$341,433
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями и собственными садами в Сьерра-Кортина, Финестрат Расположенн…
$629,782
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Функциональные таунхаусы с энергоэффективностью класса «А» в Михасе возле поля для гольфа Эт…
$752,695
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Роскошный таунхаус под ключ на гольф-курорте с бассейном, большой террасой и потрясающим вид…
$351,813
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422,287
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$299,766
НДС
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
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Таунхаус 7 комнат в Algorfa, Испания
Таунхаус 7 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный большой таунхаус с бассейном, террасой на крыше и просторной кладовой, располож…
$572,133
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Дома со стильным дизайном у моря в Манильве Манильва — это развивающийся район провинции Мал…
$578,024
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Блестящий таунхаус с великолепным видом на море, расположенный в жилом комплексе с общим бас…
$850,687
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на поле для гольфа в элитном комплексе в Михасе, Малага Михас — популярный жил…
$1,08 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Роскошные дома с бассейном и панорамным видом на море в Михас-Коста Михас-Коста — востребова…
$1,29 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Впечатляющий таунхаус с бассейном, расположенный в премиальном гольф-курорте, с спортзалом, …
$785,961
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Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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