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Таунхаусы с видом на горы в Испании

Вега-Баха-дель-Сегура
259
Мурсия (автономная область)
99
Андалусия
76
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Каталония
33
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38 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Добро пожаловать в сказочный уголок Сан-Педро-де-Алькантара: Semarango 18 - таунхаус, которы…
€1,40 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Роскошные Таунхаусы в Эксклюзивном Стиле в Благоустроенном Комплексе в Михасе Роскошные таун…
€585,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Новые Таунхаусы с Видом на Море и Гибралтар в Манильве Дома расположены в Манильве – одном и…
€513,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€348,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с 3 спальнями в Эстепоне Рядом с Полем для Гольфа Проект таунхаусов расположен ря…
€389,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€418,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€337,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Просторные Современные Таунхаусы у Пляжа в Манильве Этот новый жилой комплекс расположен в М…
€289,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Готовый Дом в Средиземноморском Стиле с 2 Спальнями в Лас-Рамблас, Ориуэла Готовый дом распо…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями и Прекрасным Видом на Природу в Гольф-Зоне в Михасе Проек…
€585,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Новые Таунхаусы и Сдвоенные Дома в Малаге, Коста-дель-Соль Комплекс расположен в Малаге, Анд…
€403,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€725,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
Стильные Таунхаусы с Видом на Гольф в Михасе, в Престижном Месте Изысканный жилой комплекс р…
€475,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с двором в Union Hill-Novelty Hill, США
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с двором
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Закрытый комплекс таунхаусов в Бенаавис. Комплекс состоит из 10 таунхаусов на охраняе…
€275,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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