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Таунхаусы во Льорете-де-Маре, Испания

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13 объектов найдено
Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Очаровательный отремонтированный таунхаус с бассейном, готовый к заселениюРасположенный в ти…
$445,450
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Продается таунхуас в Са Боаделла, Льорет-де-МарРасположенный в одном из самых востребованных…
$707,056
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Продается таунхаус в Льорет-де-МарВеликолепный трехуровневый таунхаус, расположенный в тихом…
$407,336
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этот элегантный таунхаус, расположенный в эксклюзивном районе Санта-Клотильда, одном из самы…
$678,322
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Эксклюзивные резиденции в Льорет-де-Мар, Феналс – современная жизнь у моряПредставляем этот …
$977,666
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$640,983
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Новый комплекс таунхаусов в первой линии моря в городе Льорет де Мар. Расстояние до центра Б…
$906,291
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$662,289
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Таунхаус 6 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
$1,25 млн
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$639,051
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$673,908
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Дом на первой линии с видом на мореКрасивый двухквартирный дом с видом на море в центре Льор…
$1,43 млн
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Таунхаус 5 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 5 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь дома составляет около 138 м2. Площадь террас в общей сложности составляет 85 м…
$556,388
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