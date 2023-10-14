Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Марбелья
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Марбелья, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные Энергоэффективные Таунхаусы в Востребованном Районе Марбельи Муниципалитет Марбе…
€689,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
Современные Дома с 3 Спальнями в Лучшем Месте Марбельи Предлагаемые на продажу дома располож…
€4,50 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с оборудованной кухней в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, в хорошем состоянии, с оборудованной кухней
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Алохе, …
€1,20 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с Home appliances
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
€625,000
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с кладовой в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 281 м²
Современный таунхаус 4 спальнями, включает в себя  четыре уровня: цоколь…
€1,29 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
€890,000

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти