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Таунхаусы в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
16
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44 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы у моря в Марбелье, Испания Марбелья — это символ стиля, богатства и подлинно…
$2,23 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Типичный таунхаус для реформирования в центре Марбельи, состоящий из трех спален и двух ванн…
$603,829
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Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим вид…
$715,044
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы у моря в Марбелье, Испания Марбелья — это символ стиля, богатства и подлинно…
$2,29 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус является частью эксклюзивного жилого комплекса, расположенного в одном из самых пре…
$1,45 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в престижном районе Нуэва Андалусия, всего в нескольких минутах ходьбы от пляж…
$1,16 млн
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Таунхаус в Rio Real, Испания
Таунхаус
Rio Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Пентхаус выполненный в современном стиле, с восхитительными панорамными видами на побережье …
$1,13 млн
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Таунхаус 5 комнат в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 5 комнат
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В продаже представлен элегантный угловой таунхаус с 4 спальнями в одной из самых прекрасных…
$1,45 млн
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Таунхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Представляем вашему вниманию исключительную недвижимость на первой линии моря, расположенную…
$6,34 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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Таунхаус 6 комнат в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 6 комнат
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на продажу в Новой Андалусии, с 5 спальнями, 3 ванными комнатами, ориентацией на юг…
$731,300
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 251 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   835 000 гаста & евро;   835 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$830,904
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот просторный, элегантный и современный дом со всеми удобствами расположен в Нуэва-Андалус…
$1,15 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Artola, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Artola, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный таунхаус с двумя спальнями расположен в востребованном районе Кабопино, …
$626,828
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантный 3-комнатный таунхаус с гольфом и горами Виды в сообществе Gated Nueva Andalucía …
$922,830
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Изысканно отремонтированный таунхаус, расположенный в самом сердце Нуэва-Андалусии, в районе…
$1,39 млн
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Таунхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Новый проект из 23 эксклюзивных домов, расположенных рядом с Guadalmina Golf. Элитный жилой …
$755,242
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Эксклюзивная недвижимость с ультрасовременными удобствами, передовыми характеристиками и сам…
$1,05 млн
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Таунхаус 5 комнат в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 5 комнат
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая вилла манит своим непревзойденным сочетанием роскоши и местоположения. Распо…
$2,20 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Пентхаус с видом на Nueva Andalucia, долину гольфа и море. Ориентация на восток и запад. Пос…
$986,463
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Таунхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады представить вам этот изысканный таунхаус, находящийся в престижном районе в респекта…
$2,20 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
$889,852
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
(EN) EXCLUSIVE CORNER TOWNHOUSE WITH PRIVATE GARDEN AND SOLARIUM NEAR PUERTO BANÚS! Discover…
$603,496
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Таунхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот изысканный таунхаус наслаждается престижным расположением в почетном комплексе Altos de…
$1,92 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Идеальное расположение в Нуэва-Андалусии. Пуэбло-де-Аталайя-де-Рио-Верде. Всего в 1,9 км от …
$754,515
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный таунхаус с 2 спальнями в Нуэва Андалусия, Марбелья — идеально подходит для семей, э…
$487,533
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отремонтированный таунхаус рядом с гольф-полем Лос Наранхос расположен в безопасном охраняем…
$638,436
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Таунхаус 3 комнаты в Artola, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Artola, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухспальная таунхаус, ориентированная на юг, в живописном районе Кабопино, недалеко от голь…
$522,357
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Таунхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Уникальный пентхаус - дуплекс расположился в престижном жилом комплексе, в районе Новая Анда…
$941,148
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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