Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Марина-Альта
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Марина-Альта, Испания

Кальпе
10
Дения
3
Таунхаус В архив
Очистить
18 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€330,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€310,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€438,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Таунхаус 3 спальни у моря в els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
€255,000
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
€224,500
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Alcalali, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Alcalali, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
€159,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Home appliances в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Home appliances
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€155,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Alcalali, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Alcalali, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
€139,000

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти