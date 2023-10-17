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18 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
5
2
142 м²
3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
4
2
144 м²
3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
64 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
3
3
116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€438,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
3
139 м²
3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
3
188 м²
2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
els Poblets, Испания
4
2
70 м²
2
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
€255,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
3
4
150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
3
4
150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
184 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€1,11 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
3
4
150 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
€795,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Дения, Испания
3
2
72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
€224,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Alcalali, Испания
3
2
110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
€159,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Home appliances
Кальпе, Испания
3
4
186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
3
1
72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€155,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Alcalali, Испания
2
2
97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
€139,000
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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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