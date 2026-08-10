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Таунхаусы в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
3
Дения
13
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43 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в Эль-Вергер, состоящий и…
$310,922
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Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Эль-Вергер, этот новый строительный проект представляет с…
$583,700
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Наслаждайтесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном комплексе домов, р…
$456,558
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Расположенный в Аликанте, в Эль Вергер, этот проект новостроек представляет инновационную ко…
$426,506
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Расположенный в Аликанте, в местечке Эль Вергер, этот новый жилой проект предлагает инноваци…
$398,766
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Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ ВЕРГЕЛЬ Новый жилой комплекс из 65 современных апартаментов с 2 …
$583,654
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Наслаждайтесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном комплексе домов в …
$456,558
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные экологичные виллы с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Дении, Аликанте Роскошные с…
$429,228
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Насладитесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном предложении домов в …
$456,558
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Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Новые таунхаусы и виллы-дуплексы в Эль-Верхере рядом с пляжем Современные дома в Эл…
$284,095
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в Аликанте, в местечке Эль-Вергер, этот новый жилой комплекс предлагает иннова…
$424,194
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Оживите свою мечту всего в 250 метрах от Средиземного моря! Откройте для себя эксклюзивный к…
$456,558
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Таунхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Наслаждайтесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном комплексе домов в …
$549,025
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Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Расположенный в Аликанте, в городе Эль-Вергер, этот новый проект предлагает инновационную ко…
$516,661
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 4 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Dénia.Это живо…
$501,636
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Живите всего в 250 метрах от Средиземного моря! Откройте для себя эксклюзивный комплекс таун…
$491,233
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Таунхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Изысканный таунхаус с частной террасой на крыше, гаражом, общим бассейном и спортивной площа…
$826,415
НДС
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Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ ВЕРГЕЛЬ Новый жилой комплекс из 65 современных апартаментов …
$583,654
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Современные экологичные виллы с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Дении, Аликанте Роскошные с…
$516,654
Оставить заявку
Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ ВЕРГЕЛЬ Новый жилой комплекс из 65 современных апартаментов …
$427,628
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в современном стиле, расположенный в уникальном закрытом комплексе Tal…
$450,778
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Таунхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этот эксклюзивный новый проект представляет собой коллекцию из 17 таунхаусов и дуплексов. С …
$872,661
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Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Новые таунхаусы и виллы-дуплексы в Эль-Верхере рядом с пляжем Современные дома в Эль-Верхер…
$284,095
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в Аликанте, в местечке Эль Вергер, этот проект нового строительства представля…
$412,636
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Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Откройте для себя уникальный проект на Коста-Бланка, где роскошь сочетается со спокойствием …
$569,830
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Наслаждайтесь жизнью в нескольких шагах от Средиземного моря в уникальном комплексе домов в …
$456,558
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Dénia. Это жи…
$388,363
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Таунхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Dénia.Это живо…
$501,636
Оставить заявку
Таунхаус в el Verger, Испания
Таунхаус
el Verger, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ ВЕРГЕЛЬ Новый жилой комплекс из 65 современных апартаментов с 2 …
$427,628
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Расположенный в Аликанте, в местечке Эль Вергер, этот проект новой застройки предлагает инно…
$518,973
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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