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Таунхаусы в San Pedro Alcantara, Испания

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17 объектов найдено
Таунхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Большой таунхаус в урбанизации Альтос-дель-Родео в Нуэва-Андалусия всего в нескольких минута…
$553,618
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отремонтированный таунхаус рядом с гольф-полем Лос Наранхос расположен в безопасном охраняем…
$607,166
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Изысканно отремонтированный таунхаус, расположенный в самом сердце Нуэва-Андалусии, в районе…
$1,32 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Непревзойденный таунхаус с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в престижном районе Алоха, Нова…
$2,15 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный таунхаус с 2 спальнями в Нуэва Андалусия, Марбелья — идеально подходит для семей, э…
$476,756
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В продаже представлен элегантный угловой таунхаус с 4 спальнями в одной из самых прекрасных…
$1,38 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 6 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 6 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на продажу в Новой Андалусии, с 5 спальнями, 3 ванными комнатами, ориентацией на юг…
$695,481
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
"Представляем впечатляющий таунхаус в Лос-Альгарробос: полностью отремонтированный роскошный…
$768,528
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в престижном районе Нуэва Андалусия, всего в нескольких минутах ходьбы от пляж…
$1,04 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Идеальное расположение в Нуэва-Андалусии. Пуэбло-де-Аталайя-де-Рио-Верде. Всего в 1,9 км от …
$717,560
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
(EN) BEAUTIFUL TOWNHOUSE IN NUEVA ANDALUCÍA Discover this charming home located in the hear…
$346,593
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный таунхаус с 2 спальнями в Нуэва Андалусия, Марбелья — идеально подходит для семей, э…
$475,667
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в эпитом рафинированной жизни в Marein Village, Марбелья. Расположенный в э…
$877,631
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенный в престижном сообществе Лос-Наранхос-де-Марбелья, этот просторный полуотдельны…
$847,976
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
(EN) EXCLUSIVE CORNER TOWNHOUSE WITH PRIVATE GARDEN AND SOLARIUM NEAR PUERTO BANÚS! Discover…
$538,798
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая Андалусия, Пуэрто Банус, Марбелья Уникальный и просторный таунхаус в урбанизации Los …
$1,34 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот просторный, элегантный и современный дом со всеми удобствами расположен в Нуэва-Андалус…
$1,10 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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