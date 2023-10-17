ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Бах-Виналопо
Таунхаусы
Таунхаусы в Бах-Виналопо, Испания
Santa Pola
25
Таунхаус
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
2
2
70 м²
2
Двухэтажные Дома Рядом с Аэропортом Аликанте в Гран-Алаканте Эти дома расположены в Гран-Ала…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
3
2
120 м²
4/4
Таунхаусы Рядом с Пляжем в Санта-Поле, Испания Таунхаусы расположены в Гран-Алаканте – прибр…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в пригороде Аликанте в городе Гран Алакант.Таунхаус …
€175,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€171,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
1
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€164,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
105 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет два уровня и об…
€180,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с Pool, с condition
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
Комплекс находится в восточной части Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа. В жилом компле…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Santa Pola, Испания
3
2
86 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных домов, расположенный в Гран-Алака…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
2
149 м²
3
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни рядом с магазинами, с Close to all amenities, с Sought after area
Эльче, Испания
4
2
202 м²
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Pola, Испания
3
3
85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
2
3
85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
3
3
100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Santa Pola, Испания
3
1
150 м²
Великолепный таунхаус в Санта-Пола на трех этажах с террасами, где вы можете увидеть море и …
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
94 м²
2
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
€211,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
110 м²
2
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
€244,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€291,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Santa Pola, Испания
3
3
93 м²
2
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
€288,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Santa Pola, Испания
2
1
75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
€112,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Santa Pola, Испания
3
2
99 м²
Таунхаус в Gran Alacant, Santa Pola. Речь идет о доме в 2 этажа. Он построен на участке площ…
€240,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Santa Pola, Испания
3
2
94 м²
Гран-Алакант расположен к северу от Санта-Полы. Это курортный городок, очень оживленный в ле…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Santa Pola, Испания
3
2
93 м²
Гран-Алакант расположен к северу от Санта-Полы. Это курортный городок, очень оживленный в ле…
€288,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
€298,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
152 м²
Современный таунхаус в городе Santa Pola в 150 метрах от моряТаунхаус площадью 151,89 кв. м.…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
145 м²
Предложение от застройщика - просторный таунхаус в Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. им…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
4
2
144 м²
2
Современный таунхаус в городе Santa Pola возле моряТаунхаус площадью 144 кв. м. имеет три сп…
€285,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL