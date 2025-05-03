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Таунхаусы с гаражом в Испании

Торревьеха
61
Марбелья
39
Бенидорм
3
Аликанте
4
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48 объектов найдено
Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
$347,120
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 202 м²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
New Development: Prices from € 390,000 to € 390,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$390,385
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Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Semidetached villa in one of the most exclusive urbanizations in Cabo de las Huertas with wi…
$974,561
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MENINA GROUP
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 164 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   461 500 гаста & евро;   530 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$457,253
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Таунхаус в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 111 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   470 000 гаста & евро;   500 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$469,922
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
La Almajada Urbanization in Mutxamell is a well-known area on the Costa Blanca for its tranq…
$675,115
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MENINA GROUP
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$494,918
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Этот красивый полуотдельный дом находится всего в нескольких минутах от центра Альбира и пля…
$472,751
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Таунхаус в Ojen, Испания
Таунхаус
Ojen, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус, расположенный в самом роскошном месте Марбельи - Сьерра-Бланка. Урбанизац…
$1,20 млн
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Таунхаус в Валенсия, Испания
Таунхаус
Валенсия, Испания
Площадь 176 м²
Представляем новый просторный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в районе Balcón d…
$384,332
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Hayat
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English, Русский, Українська
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Benalmadena, Испания
Таунхаус
Benalmadena, Испания
Площадь 201 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   305 000 гаста & евро;   465 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$303,504
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
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Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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MENINA GROUP
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$871,018
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Площадь 105 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,070,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$421,089
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Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современный семейный дом в красивой урбанизации недалеко от гор Альбир. Дом имеет четыре эта…
$497,613
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 240 м²
New Development: Prices from € 426,000 to € 426,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$423,911
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   350 000 гаста & евро;   385 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$348,283
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Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$287,135
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Параметры недвижимости в Испании

с садом
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