Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Галисия
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Галисии, Испания

Луго
57
Таунхаус Удалить
Очистить
57 объектов найдено
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новый триплекс в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, …
$271,436
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
2-х этажный таунхаус в Агуас-Нуэвас, Торревьеха. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ван…
$278,944
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Семейный таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами расположился на Новой Золотой Миле, в …
$358,065
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
2-х этажный таунхаус в Агуас-Нуэвас, Торревьеха. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ван…
$254,111
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Таунхаус в урбанизации Донья Пепа, Сьюдад-Кесада. Салон с обеденной зоной, американская кухн…
$317,638
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Таунхаус в Ломас-де-Кабо-Роиг. Салон, полуоткрытая кухня, 3 большие полностью обставленные м…
$265,546
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
дуплекс в Almendricos
$229,855
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Новый закрытый комплекс состоит из 12 современных таунхаусов, с 3 спальнями и 3 ванными комн…
$762,332
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Красивый таунхаус в Торре-де-ла-Орадада. В доме 3 большие спальни со встроенными шкафами и 2…
$344,089
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Урбанизация Донья Пепа является частью городка Сьюдад-Кесада (CiudadQuesada). Это место, где…
$322,258
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов, расположенный в Марбелье в окружении тропических садов. Эт…
$837,410
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Таунхаус в Агуамарине, Ориуэла-Коста. Салон, отдельная кухня, 6 спален, 5 ванных комнат, 2 т…
$768,107
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные комна…
$235,630
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
2-х этажный таунхаус в урбанизации Ла-Велета, Торревьеха. Салон, американская кухня, 3 спаль…
$240,134
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Таунхаус в Лос-Алькасарес, Мурсия. Салон, американская кухня, 2 спальни, 1 ванная комната, с…
$150,041
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Просторный таунхаус в отличном состоянии, расположенный в районе Bel Air, Эстепона. Большая …
$369,615
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Таунхаус в урбанизации Донья Пепа, Сьюдад-Кесада. Салон с обеденной зоной, кухня, 2 спальни,…
$195,203
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Villa in Finestrat for sale
$392,716
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Таунхаус с потрясающим панорамным видом на море городке Вильяхойоса, Аликанте. Салон, откры…
$518,616
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Таунхаус в городке Гуардамар-дель-Сегура. Салон с обеденной зоной, 3 спальни, 2 ванные комн…
$241,405
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 802 м²
Роскошный, просторный и уютный таунхаус расположился в районе Эль Мирадор дель Параисо, Бена…
$571,749
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Таунхаус в Вильямартин, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванны…
$228,699
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый закрытый охранямый комплекс, состоящий из 48 современных таунхаусов, расположился в Ис…
$456,244
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Таунхаус в урбанизации Донья Пепа, Сьюдад-Кесада. Салон, столовая, кухня, 2 спальни, 3 ванны…
$252,955
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Фантастический таунхаус по привлекательной цене, расположенный в районе Гвадалмина Альта. До…
$202,133
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Бунгало в урбанизации Лос-Альтос, Торревьеха / Ориуэла-Коста. Салон с камином, отдельная кух…
$173,257
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Данный комплекс состоит из 50 современных и роскошных таунхаусов, каждый из которых располаг…
$912,488
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Таунхаус в Торревьехе
$317,638
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Хорошо расположенный и оформленный со вкусом таунхаус, с панорамными видами на море и горы.В…
$502,446
Оставить заявку
Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Новый закрытый комплекс, расположенный в районе Алькаидеса, состоит из 30 домов с 3, 4 спаль…
$381,166
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Галисии, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти