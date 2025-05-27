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Таунхаусы в Кадисе, Испания

San Roque
3
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7 объектов найдено
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Новый закрытый комплекс, расположенный в районе Алькаидеса, состоит из 30 домов с 3, 4 спаль…
$376,098
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Таунхаус в Villamartin, Испания
Таунхаус
Villamartin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванн…
$239,335
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Таунхаус в Facinas, Испания
Таунхаус
Facinas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Cortijo of small dimensions of traditional livestock use currently operating. It has easy ac…
$488,138
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Таунхаус в Barbate, Испания
Таунхаус
Barbate, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Таунхаус/дуплекс в историческом центре Кониль-де-ла-Фронтера с независимым/собственным докум…
$321,076
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Таунхаус в Vejer de la Frontera, Испания
Таунхаус
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
~900 м от пляжа ПиниллоСан-Педро-Алькантара, Марбелья, Малага Двухквартирный дом: 4 этажа, п…
$433,791
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
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