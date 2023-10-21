Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Виналопо-Митха
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Виналопо-Митха, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
€250,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
€245,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФА В ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП, АЛИКАНТЕ~ ~ Новые двухэтажные виллы с 3 …
€549,000
Таунхаус 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€330,000
Таунхаус 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
€393,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с Spalni в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Alenda Golf расположен в муниципалитете Монфорте-дель-Сид, Эльче. Это привилегированное мест…
€225,000
Таунхаус 3 спальни с Spalni в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Alenda Golf расположен в муниципалитете Монфорте-дель-Сид, Эльче. Это привилегированное мест…
€228,000

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти