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Таунхаусы в Виналопо-Митхе, Испания

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15 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Monforte del Cid. Мы представляем эксклюзивну…
$386 051
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем эксклюзивн…
$390 675
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем эксклюзивн…
$386 629
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422 287
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем вам эксклю…
$404 545
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем эксклюзивн…
$387 207
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TekceTekce
Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
Недвижимость рядом с полем для гольфа в Монфорте-дель-Сид, Аликанте Эти дома расположены в М…
$424 448
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем вам эксклю…
$387 785
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Откройте для себя уникальное место в Алькантари, Монтферт-де-л-Сид. Мы представляем эксклюзи…
$384 895
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем вам эксклю…
$381 428
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-дель-Сид. Мы представляем эксклюзивн…
$375 649
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Таунхаус 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя уникальное место в Аликанте, Монфорте-эль-Сид. Мы представляем вам эксклюз…
$385 473
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Расположенный в Монфорте-дель-Сид, этот жилой комплекс предлагает 36 таунхаусов, разработанн…
$420 895
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
$236 858
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217 975
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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