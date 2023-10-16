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Таунхаусы в Алаканти, Испания

el Campello
5
Таунхаус В архив
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10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Busot, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
€207,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Busot, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
€200,000
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
€1,80 млн
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
€2,25 млн
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в el Campello, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
€239,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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