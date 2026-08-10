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Таунхаусы в Алаканти, Испания

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Аликанте
12
Мучамель
4
el Campello
12
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34 объекта найдено
Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$761,070
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$657,288
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 204 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,32 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Мучамель, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Откройте для себя эксклюзивный комплекс современных жилых помещений в одной из самых многооб…
$533,999
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Расположенный в привилегированном районе Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из 14 таун…
$619,234
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Бусот, этот жилой комплекс предлагает 13 таунх…
$471,633
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Таунхаус 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Таунхаус 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в четыре уровня в городе San Juan. Квартира находится в жилом комплекс…
$1,25 млн
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте для себя…
$610,921
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Таунхаус 4 комнаты в Busot, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Busot, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
$403,891
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Насладитесь спокойствием и комфортом жизни в частной урбанизации с общим бассейном и садами,…
$409,363
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Мучамель, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Откройте для себя эксклюзивный комплекс современных домов в одной из самых перспективных жил…
$575,609
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Elysium — это новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в районе Cala d’O…
$624,155
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Таунхаус 6 комнат в Аликанте, Испания
Таунхаус 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Откройте для себя дом своей мечты на райском пляже Сан-Хуан в Аликанте. Этот впечатляющий от…
$1,21 млн
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Таунхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$785,973
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте …
$614,140
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$624,155
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Расположенный в привилегированном районе Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из 14 таун…
$623,847
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$658,830
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Таунхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Представляем новый современный таунхаус на первой линии моря в пригороде Аликанте, в городе …
$625,311
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Расположенный в очаровательном городке Эль-Кампельо, этот эксклюзивный комплекс из четырех с…
$771,448
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Таунхаусы и сдвоенные дома новой постройки в Кабо-де-лас-Уэртас, Аликанте Элитные д…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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