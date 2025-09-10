Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
88 объектов найдено
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Продается дуплекс на берегу моря Поньенте в Бенидорме Пасео Тамариндос, при строительстве ко…
$1,92 млн
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$637,751
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
$213,642
AdriastarAdriastar
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Жилой комплекс состоит из 39 смежных 2/ 3/ 4 комнатных домов.  Новый продукт в котором сочет…
$214,726
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Жилой комплекс с прочной железобетонной и стальной конструкцией, инверсионной крышей и биокл…
$578,506
Таунхаус 5 комнат в la Nucia, Испания
Таунхаус 5 комнат
la Nucia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа в новом жилом комплексе с шикарными видами в La Nucia. Гор…
$494,202
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Наш комплекс, представляющий собой набор независимых домов, где вы разделяете культуру споко…
$609,577
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современный семейный дом в красивой урбанизации недалеко от гор Альбир. Дом имеет четыре эта…
$536,344
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Современные дома с 3 и 4 спальнями и великолепным видом на море в Финестрате, Аликанте Эти д…
$455,815
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
$526,104
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенные в привилегированной местности, эти современные двухквартирные виллы предлагают…
$564,152
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Представляем современный дуплекс в новом закрытом комплексе Camporosso Village в районе Фине…
$577,533
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа в новом жилом комплексе с шикарными видами в La Nucia. Гор…
$576,369
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
$804,380
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
В продаже новый таунхаус с видом на море в Финестрате. Площадь таунхауса 106 кв. м., площадь…
$572,903
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
$338,985
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПОЛОПЕ Современные таунхаусы и виллы с террасами и солярием, полностью ог…
$569,136
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл …
$497,566
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Это будет частное здание с восемью жилыми помещениями, к которым добавятся восемь парковочны…
$1,93 млн
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Таунхаус на первой линии пляжа в Бенидорме. Салон с обеденной зоной, кухня, 3 спальни, 2 ван…
$1,66 млн
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Представляем современный дуплекс в новом закрытом комплексе Camporosso Village в районе Фине…
$579,794
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютный семейный дом недалеко от города Альфас-дель-Пи, со всеми основными услугами. Дом зан…
$314,578
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 175 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$768,616
Таунхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в жилом комплексе с бассейном на берегу Средиземного моря, расположенн…
$376,149
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом общей площадью 132м2 построен на 2 этажах. На первом этаже отремонтированная отдельная к…
$368,815
Таунхаус 5 комнат в la Nucia, Испания
Таунхаус 5 комнат
la Nucia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Современные просторные таунхаусы с 3, 4 спальнями и общим бассейном в Ла-Нусии, Коста Бланка…
$508,836
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Расположенные в привилегированной местности, эти современные двухквартирные виллы предлагают…
$659,956
Таунхаус 3 комнаты в la Nucia, Испания
Таунхаус 3 комнаты
la Nucia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
$252,309
