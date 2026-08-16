Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Фуэнхироле, Испания

;
Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,19 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Таунхаус в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 111 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   470 000 гаста & евро;   500 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$469,922
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти